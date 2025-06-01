木衛二「歐羅巴」冰層劇變 地下海洋證據再添一筆

韋伯太空望遠鏡的最新光譜數據顯示，木星的冰衛星「木衛二」其冰層正經歷著持續且頻繁的變化，為其冰殼下可能存在液態海洋的假說再添證據。（圖取自NASA專頁）

2025/06/01 08:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕木星衛星「歐羅巴」（Europa，又稱木衛二）並非靜止的冰封世界，其表面冰層正持續變化。美國航太總署詹姆斯·韋伯太空望遠鏡（JWST）最新觀測顯示，這顆冰衛星的冰層頻繁轉換，支持其厚冰殼下存在液態海洋的假設。

據《LiveScience》網站報導，美國西南研究院勞特博士（Dr. Ujjwal Raut）指出，木衛二表面同時存在結晶冰與非晶形冰，部分區域冰層變化週期僅兩週。這暗示活躍水源可能源自約30公里深的地下海洋，並伴隨顯著地質活動。勞特表示，表面偵測到的二氧化碳進一步佐證，「冰殼下藏有海洋的證據日益增多，極具研究價值。」

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作為木星四大「伽利略衛星」（Galilean moons，因由伽利略最早發現而得名）之一，木衛二位於木星強磁場內，表面長期受帶電粒子轟擊，因潮汐鎖定恆以一面朝向木星。其內部由岩石與金屬核心構成，上覆廣闊海洋，外層為地質年齡不超過1.8億年的年輕冰殼。韋伯望遠鏡光譜數據揭示，冰層在不同區域呈現多樣結晶形態。

宇宙輻射通常將結晶冰轉為非晶形冰，木衛二表面應以非晶冰為主。然而，韋伯觀測發現大量結晶冰，常伴隨裂縫與山脊出現，顯示地殼活動將內部物質推至表面。在混沌地形「塔拉區」（Tara Regio），科學家還發現氯化鈉、二氧化碳與過氧化氫，強化內部海洋假說。

約翰霍普金斯大學應用物理實驗室研究員卡特萊特（Richard Cartwright）表示：「該區表面疏鬆且溫暖，足以讓冰快速再結晶。碳同位素（碳12與碳13）顯示其可能源自內部海洋。」

潮汐加熱與放射性衰變是關鍵熱源，驅使海水上升，形成「底闢作用」（diapirs）結構，將水或冰水混合物送至表面，凝結為結晶冰並釋放CO₂。羽狀噴流與隕石撞擊也可能暴露新鮮冰層。但在輻射影響下，結晶冰轉化迅速，順行半球最短僅15天，顯示木衛二冰層不斷更新又迅速退化，是一個動態世界。

「歐羅巴快船」（Europa Clipper）任務即將啟動，將多次近距離飛掠，深入探測這顆冰衛星的地質與化學奧秘。

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