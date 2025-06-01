鄰烏克蘭橋塌至少7死33傷 俄羅斯鐵路公司稱「非法干擾」害的

俄羅斯邊境地區一座橋梁倒塌，正好一列客運列車撞上橋梁殘骸，造成列車脫軌。（圖擷取自X）

2025/06/01 09:15

首次上稿 08:36

更新時間 09:15

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕與烏克蘭、白俄羅斯接壤的俄羅斯布良斯克州（Bryansk Oblast）於5月31日發生高速公路橋梁倒塌意外，至少造成7死33傷。俄羅斯鐵路公司在社群媒體「Telegram」發表聲明稱，橋梁倒塌是「非法干擾運輸運作」造成。

請繼續往下閱讀...

綜合外媒報導，布良斯克州這座橋梁倒塌時，多輛卡車墜落，列車撞上橋梁殘骸後導致車頭與車廂脫軌，目前消防人員與救援人員正前往倒塌現場努力尋找傷者及列車乘客。據了解，這座橋梁距離烏克蘭邊境約100公里。

布良斯克州波哥馬茲（Alexander Bogomaz）在Telegram上表示，目前已有7人死亡，傷者被送往布良斯克地區的醫療機構。俄羅斯鐵路公司指出，這輛開往莫斯科的列車在撞上倒塌的橋梁後，車頭與車廂脫軌，橋梁倒塌是由於非法干擾運輸運作所造成，導致公路橋梁結構倒塌。

俄羅斯邊境地區一座橋梁倒塌，正好一列客運列車撞上橋梁殘骸，另外有多輛車輛墜橋。（圖擷取自X）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法