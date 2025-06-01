中國統戰部直屬華僑大學 六四前夕天橋懸掛「自由民主」布條

六四前夕，中國福建省泉州中共統戰部直屬的泉州華僑大學附近天橋，有人在欄杆上懸掛「自由」、「民主」布條。（擷取自界立建X平台）

2025/06/01 00:44

〔編譯盧永山／綜合報導〕今年是「六四事件」36週年，每年6月4日前夕都令北京當局繃緊神經臨，嚴防突發事件。近日，福建省泉州中共統戰部直屬的泉州華僑大學附近，有人在天橋懸掛「自由」、「民主」布條，並將影像和文字發送給海外的中國民運人士。

旅居洛杉磯的中國民主黨國際聯盟主席界立建，5月24日收到國內發來的訊息：在泉州華僑大學附近，有人在妙雲街人行天橋上掛出了2幅黃色布條，上面寫上「自由」、「民主」。

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投書者自稱是懸掛布條的華僑大學學生，在照片之外還附帶幾段文字：「六四都過去36年了，我們不想再等待，不想像父輩一樣被中共奴役欺詐。在中共統治下沒有任何做人的尊嚴，活著就是行屍走肉。我們都是供養共產黨龐大體系的螺絲釘，生不起也死不起，一眼看到韭菜一輩子結局，時刻準備著被宰割，我們就是最後一代被中共割韭菜的犧牲品，一切都該結束了！

投書者說：「我們華僑大學學生在天橋上掛上了『自由』、『民主』布條，在六四前夕，是對中共作出的無聲抗議！這是六四天安門事件的迴響，一條布條，兩個字，就能夠讓中共膽顫心驚。希望所有同學們起來吧，用不合作軟抵抗方式拖垮中共，我們掛此條幅已經做好了最壞打算。 讓海內外同胞看看，國內從來不缺反抗者，彭立發被抓，方藝融來了，方同學被抓了，成都又來了梅世林??」

投書者還說：「抗爭者是是抓不完關不完的，我們華僑大學同學們已經做好了（準備）為自由殉葬。共產黨我不怕你們，一切是時候結束了。」

華僑大學網站顯示，這所中共統戰部直屬高校，在福建泉州和廈門設有校區，可授予大學、碩士以及博士學位，在讀留學生來自香港、澳門、台灣及其他國家。

界立建5月31日在社群平台X上發文表示，他接到這些訊息時非常震驚和感動，「震驚的是學生對我的信任，毫不誇張地說把身家性命都壓在我這裡。國內局勢不要說你掛條幅，你舉一張白紙都會被抓捕、按尋釁滋事處理，或者永久失蹤」。

界立建指出：「今天我們看到越來越多年輕人突破中共殘暴的白色恐怖，不斷有人為了中國民主早日到來用命在衝塔，這是中共最懼怕的。」

界立建認為，中共專制獨裁政權破船隨時都會被憤怒人民浪花打翻，隨著六四36週年鄰近，國內學生冒生命危險，用不同方式抗爭中共，透過掛布條向世界傳達，這片土地上年輕人從沒停止抗爭、作為統戰部大學中共洗腦更是失敗！

此外，《自由亞洲電台》5月29日專訪「天安門母親運動」發起人之一張先玲，她說自己已年屆88歲，行動不便，需要坐輪椅，不明當局為何仍要嚴密看管她，並反問：「我有那麼可怕嗎？」強調會堅守說出六四真相的承諾，不會噤聲，而且只要身體狀況可以，一定會在六四當天到萬安公墓，拜祭在六四時遇難的兒子王楠。

因為堅持說出六四真相，並擔任「天安門母親運動」發起人的身分，張先玲多年來被北京當局嚴密看管。她表示，在北京當局所謂的敏感時期，手機必定會受到干擾，去年在六四前夕電話曾一度完全打不通，對外失聯，今年當局對她的看管也沒有鬆懈，早在4月她從外地回北京後已被嚴密看管。

張先玲表示，中國政府一直想抹去六四真相，但她相信政權力量再大，也不能完全抹去已發生過的事，也因為這份信念，還有每年在各地悼念六四的人們，支持著她和天安門母親群體。

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