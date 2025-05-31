IAEA機密報告：伊朗高濃縮鈾大增 比3個月前多133.8公斤

伊朗外長阿拉奇31日重申，德黑蘭當局「無法接受」核武。（歐新社資料照）

2025/05/31 23:23

〔編譯張沛元／綜合報導〕根據聯合國「國際原子能總署」（IAEA）的1份最新的機密報告，伊朗已進一步加大生產濃度接近核武級的高濃縮鈾；在此同時，再三強調無意發展核武的伊朗31日重申，德黑蘭當局「不能接受」核武。

根據法新社（AFP）31日看到的IAEA最新季度報告，伊朗已大幅增加濃度達60%的濃縮鈾的庫存，此濃度接近製造核武所需的濃度90%的濃縮鈾；截至5月17日，估計伊朗擁有408.6公斤、濃度達60%的濃縮鈾，比2月份的上次季報多133.8公斤。

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估計伊朗目前擁有的濃縮鈾總量達9247.6公斤，超出2015年伊朗與世界強權，就其核子問題所達成協議規定上限的45倍。

為解決伊朗核子危機，德黑蘭當局與聯合國安理會5大常任理事國（美英中法俄）外加德國與歐洲聯盟（EU）簽署「聯合全面行動方案」（JCPOA），但美國在2020年川普首度執政時單方面退出，伊朗隨後停止履約，該方案名存實亡。

IAEA還說，身為全球唯一一個能生產如此高濃度濃縮鈾的非核武國家，伊朗大幅增產與囤積高濃縮鈾，「令人嚴重關切。」

儘管伊朗再三否認，但西方國家始終懷疑德黑蘭當局企圖發展核武，藉以對付宿敵以色列。伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）31日在電視演說中，重申該國長年以來的立場，稱德黑蘭認為核武「令人無法接受」。

身為伊朗的核子問題首席談判代表，阿拉奇說，倘若問題在於核武，「是的，我們也不能接受這種武器…我們在此議題上同意他們的看法。」

但以色列31日仍在IAEA發布上述季報後指責，伊朗「鐵了心」要取得核武。以國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室發表聲明說，此等程度的濃縮鈾僅存在於積極追求核武的國家，根本沒有什麼民用這種硬ㄠ的理由。

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