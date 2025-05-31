南韓總統補選最後衝刺 李在明：要大勝 金文洙：投李就是走向獨裁

共同民主黨總統候選人李在明5月31日在平澤市催票。（歐新社）

2025/05/31 22:10

〔編譯管淑平／綜合報導〕南韓總統補選6月3日就要投票，兩大黨候選人都在選前最後一個週末催票衝刺。民調領先的「共同民主黨（DP）」候選人李在明陣營呼籲選民，讓李在明「壓倒性大勝」；「國民力量黨（PPP）」候選人金文洙批評李在明撒謊成性，提醒選民，投給李在明將走向一個「怪物般堅不可摧的獨裁統治」。

李在明5月31日在京畿道平澤市的造勢活動上，談到有關一個極右派團體操弄輿論的報導，指控這類活動是「叛亂行為」，必須追究責任，「我們必須把這種事連根拔除」。在江原道催票的國民力量黨候選人金文洙，批評李在明「撒謊成性」、「說謊被定了罪」，如果投給李在明，「將走向一個如怪物般堅不可摧的獨裁統治」，呼籲選民把李在明「永遠逐出」政壇，他承諾，自己若勝選，會當個「乾乾淨淨」的總統。

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兩陣營當天也分別在首爾不同地區造勢。李在明到前總統尹錫悅遭罷免下台後居住的首爾瑞草區，支持者高舉「叛亂」標語譴責尹錫悅。造勢主辦人呼籲務必讓李在明「壓倒性大勝，帶來此刻正需要的正義」；一名在場支持者說，「我相信這場總統選舉結果已定」。

在另一頭的光化門廣場，包括尹錫悅支持者在內，大批保守派選民聚集，集會上公開宣讀尹錫悅給選民的訊息，呼籲支持金文洙，「守護國家的自由和未來」，如果錯過這個機會，「至可能無法恢復為自由民主和正常的國家」。

這次補選可望讓南韓因前總統尹錫悅去年底實施緊急戒嚴掀起的政治動盪告一段落。所有主要民調機構調查都顯示，李在明支持度遙遙領先，最近一份蓋洛普民調顯示，李在明支持度49％、居次的金文洙35％，差距超過10個百分點。

南韓中央選委會30日公布，到當天結束的提前投票，最終投票率為34.74％，創下史上次高，低於上屆2022年大選創下的最高紀錄。

國民力量黨總統候選人金文洙5月31日在江原道造勢催票。（歐新社）

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