前CIA情報站長示警：中國鎖定駐外美軍、雇員 下手蒐集敏感資訊

中國針對駐外美軍及政府職員，進行協同情報行動。（路透檔案照）

2025/05/31 21:57

〔編譯管淑平／綜合報導〕今年3月美國司法部宣布逮捕2名現役、1名退役中國裔美軍，涉嫌竊取美軍情資賣到中國，針對這類案例，前美國中央情報局（CIA）情報工作站站長接受福斯新聞訪問時警告，中國正針對駐外美軍以及政府職員進行協同情報行動，吸收這些美國軍方、政府人員，獲取對其有用的情報。

美國司法部3月宣布逮捕的其中2名現役美軍，為駐紮華盛頓州路易─麥科得聯合基地（JBLM）的陸軍補給中士趙堅（Jian Zhao，譯音），以及衛生服務管理員田利（Li Tian，譯音）；趙堅被控將近20個標示「最高機密」和「機密」的外接硬碟，和涉及美軍「海馬斯（HIMARS）」武器系統的軍方文件、資訊，賣給中國買家；田利則是透過另一名中國裔退役美軍段若宇（Ruoyu Duan，譯音），提供布萊德雷戰車、史崔克裝甲車等情資。

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聯邦檢方指出，這些案例凸顯中國設法利用所謂「中介人」（cut-out），也就是受中國情報單位信任的人，為其收集可能有利於中國政府的敏感資訊。這些「中介人」再招募能取得或者知悉美國政府情資的人，為其收集情報，對象包括現任、前任政府官員。

福斯新聞5月30日報導，前CIA情報工作站站長霍夫曼（Dan Hoffman）向「福斯新聞數位頻道（Fox News Digital）」表示，他認為，這幾個間諜活動中，都以美軍人員以及政府雇員為吸收目標，「我想任何在美國政府工作的人都會是目標，中國也將這麼做」。

他指出，有些人或許並無意為中國從事間諜活動，但是中國會假稱為其他身分執行吸收行動，「他們（中國）會假裝成別人，或者透過社群媒體接觸你，假裝成不是那麼邪惡，但其實他們就是」。

華府智庫「哈德遜研究所」美中關係高級研究員索博利克（Michael Sobolik）向福斯新聞表示，中共「將不擇手段，用上一切他們覺得必要的方式，來取得我國軍事機密」，他還說中國「厚顏無恥」。

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