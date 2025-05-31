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    認了印度戰機遭巴基斯坦擊落 國防參謀長喊重點是「這個」

    印度國防參謀長邱漢證實，印度與巴基斯坦的交鋒中損失了戰機。（路透）

    印度國防參謀長邱漢證實，印度與巴基斯坦的交鋒中損失了戰機。（路透）

    2025/05/31 23:09

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度國防參謀長邱漢（Anil Chauhan）今（31）日證實，印度在5月初與巴基斯坦的武裝衝突中確實有戰機被擊落，不過邱漢強調，他認為重要的不是戰機墜毀這件事，而是要找出「為什麼」。

    印度與巴基斯坦5月7日爆發1999年以來最嚴重的衝突，兩方共有70人傷亡，巴基斯坦事後宣稱打下6架印度戰機。

    《法新社》報導，邱漢今天受訪指出，巴基斯坦宣稱擊落了6架戰機的說法「絕對不正確」，但他證實印軍的確有損失戰機。

    印度官方此前未承認在印巴衝突中損失戰機，僅有一名高階消息人士曾私下向《法新社》透露，有3架戰機在自家領土上墜毀，但他沒有說明型號或事故原因。

    邱漢告訴彭博電視台（Bloomberg TV）：「我認為，重要的不是戰機墜毀這件事，而是為何會墜毀。」

    邱漢補充說：「好消息就是我們能夠了解我們犯下的戰術錯誤，修正改正它，2天後派出我們所有的戰機再次實施這個戰術，再次遠距離瞄準目標。」

    邱漢強調，「它們為什麼墜毀，還有我們之後做了什麼，對我們來說這更重要。」

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