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    歐盟認中俄為全球安全最大挑戰 稱川普「嚴厲的愛」總比沒有好

    歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯表示，中俄不斷深化的關係，是全球安全最大挑戰。（美聯社）

    歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯表示，中俄不斷深化的關係，是全球安全最大挑戰。（美聯社）

    2025/05/31 21:13

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕31日在新加坡的亞洲年度安全論壇「香格里拉對話」上，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）指俄羅斯與中國不斷深化的關係，是當前全球「最重大的挑戰」，印太與西方國家應更緊密合作，維護基於規則的秩序。她也稱美國總統川普對歐洲懷有「嚴厲的愛」，總比沒有愛好，歐洲也確實在提高國防支出。

    卡拉斯指責中國協助俄國發展戰爭機器，用於打擊烏克蘭的軍民兩用設備中，多達80%是來自中國，中國卻聲稱自己中立；不僅如此，中俄討論共同推動「百年未有之大變局」，並改寫全球安全秩序，「這是我們這個時代面臨的最大挑戰，我們都該備感憂慮」。

    她也呼應美國國防部長赫格塞斯的說法，認為中俄對亞洲、歐洲以外的威脅都應受到關注，「如果你擔心中國，你就應該擔心俄羅斯」。

    卡拉斯表示，歐盟希望在印太地區建立「符合共同利益的夥伴關係」，涵蓋國防和經濟等領域，顯然不認同赫格塞斯「美國應專注印太，而歐洲應聚焦自身事務」的說法，「如果你看看中國的經濟實力……有時候大國或超級大國會高估自己的力量」。

    卡拉斯強調，要應對中國的經濟主導地位，必須與「志同道合的夥伴」合作，包括美、英、澳洲、紐西蘭、日本、南韓及新加坡等。

    此外，針對赫格塞斯稱川普總統堅持要求歐洲各國增加軍費是一種「嚴厲的愛」，卡拉斯笑著回應，「那畢竟是愛，總比沒有愛強」。

    她強調，歐盟與美國的關係並未破裂，她前一日才與赫格塞斯交談，「他實際上對歐洲持積極態度，對歐洲是有些『愛意』」。卡拉斯也強調，歐洲有些國家很早就意識到必須擴大國防投資，「歐盟將以堅實國防為後盾維持和平，且歐洲的安全與太平洋地區的安全密切相關」。

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