點菜式虐殺宛如產業鏈！志工臥底揭中國血腥虐貓社群

中國一隻獲救的流浪貓。示意圖。（法新社檔案照）

2025/05/31 19:53

〔編譯管淑平／綜合報導〕在缺乏動物保護專法監管的中國，多次傳出虐貓事件。根據美國有線電視新聞網（CNN）5月31日的調查報導，志工團體「貓咪守護者（Feline Guardians）」數據顯示，去年6月到今年2月，他們監控的中國Telegram群組，虐貓影片數量激增5倍，甚至有影片創作者接受用戶付費，指定貓咪和虐待手法，「定做」虐貓影片。

住在中國東部、化名「陳」的「貓咪守護者」中國志工，每晚下班後，就會上網進行他的「臥底工作」，陳和來自倫敦等全球多地的夥伴，長年潛伏在以虐貓、殺貓牟利的網路群組調查，常常一個晚上花好幾個小時，看過一幕又一幕殘忍虐待畫面，試圖蒐證並揭發施虐者身分。

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CNN調查指出，光是在去年，世界各地的這類群組規模和熱門程度已見擴大，並且進入更主流的網路平台。專家指出，觀看這些影片的人，通常都有動物虐待的癖好，從中得到快感。西雅圖的動物虐待犯罪專家愛德華茲（Jenny Edwards）說，「這已成為相當國際性的現象，比人們了解到的還要常發生」。

動物權益運動人士指出，許多虐貓者都在中國，當地並無反虐待動物法，這些人在明顯有過不罰的文化保護下，為全球好此道者製作虐貓影片。

CNN在歷時數月的調查中，滲透中國幾個宣傳、散布虐貓影片的加密聊天群組，揭露出一個把虐待動物當作沒什麼的小事、甚至稱讚此行為的地下世界，成員之間也發展出一種「競爭文化」，也就是用最有創意的方式虐待。

「貓咪守護者」數據顯示，從去年6月到今年2月間他們監測的中國Telegram群組，虐貓影片增加了500%，平均每2.5小時就有一段新影片上傳；今年前兩個月新增超過500段影片。

這些虐貓影片有些也可在主流平台見到，CNN就發現一個YouTube帳號中有800多個殺貓影片。該平台發言人回應，已將該頻道下架，「描繪暴力或虐待動物的內容，在YouTube上無容身之處」。

「貓咪守護者」成員一直在監視虐貓影片在全球擴散程度。要求以「拉拉（Lara）」名字受訪的一名倫敦成員說，「這始於中國，然後有其他地方的人跟著影片有樣學樣，小孩就接觸到這些內容」。

這些虐貓群組中，創作者甚至列出可供選擇的貓咪模樣、年紀和「保鮮期」，也就是預定殺死貓咪的日期，接受客戶付費「定做虐貓」，價格通常在1300美元以上。拉拉說，有的貓咪被活活燒或燙、有丟進果汁機打成汁，而虐貓者「受到有如名人般的待遇」。

動物權益運動人士18日在全球20多城同步舉行反虐貓遊行，盼政府與社群平台正視此事，採取更多執法行動，尤其是在中國。

CNN多次聯絡科技公司詢問處理此議題的方式。Telegram一名發言人說，該平台「明確禁止宣揚或者美化暴力的內容」，任何群組、頻道或用戶一經發現散布暴力內容，就會被立即封禁。CNN詢問中國政府此事，尚未得到回應。

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