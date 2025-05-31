瞄準先進半導體科技 中國對荷蘭諜報活動加劇

荷蘭國防大臣布雷克曼斯指出，中國間諜對荷蘭先進的半導體技術非常感興趣。（歐新社）

2025/05/31 19:58

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭國防大臣布雷克曼斯（Ruben Brekelmans）今（31日）指出，中國對荷蘭的間諜活動有越來越嚴重的跡象，而諜報活動重點，正是荷蘭先進的半導體科技。

《路透》報導，出席新加坡香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）會議的布雷克曼斯在場邊受訪時透露：「半導體行業，我們在這個領域技術上領先，或者說有先進技術，理所當然，試圖取得智慧財產權，這就是中國感興趣的地方。」

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荷蘭軍事情報機構在去年4月發布的年度報告中表示，中國間諜盯上了荷蘭半導體、航空航太以及海事工業，目的在於增進解放軍的能力。

當被問到中國的間諜活動是否停止後，布雷克曼斯回答：「還在繼續。在我們最新的情報報告中，我們的情報機構指出，最大的網攻威脅來自中國，我們也發現，我們遇上的大多數網路活動也是來自中國。去年的情況是這樣，但現在也是如此，所以越來越嚴重。」

布雷克曼斯補充說，對於荷蘭來說，安全問題變得越來越重要，因為中國「正在運用它們的經濟地位，達成地緣政治目標以及向我們施壓」。

他點出，雖然荷蘭已經制定了保護自身的措施，但歐洲也需減少對中國關鍵原物料的依賴，「在歐盟層面以及在國家層面，我們都必須做到更多，以減少這種依賴。」

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