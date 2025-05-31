每年7.5萬人因菸草喪命！法國公共場所 7月起全面禁菸

法國政府將於7月1日實施新規定，禁止在多數有兒童出現的公共場所吸菸。示意圖。（美聯社）

2025/05/31 20:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為了進一步保護兒童的健康，法國政府將於7月1日實施新規定，禁止在多數有兒童出現的公共場所吸菸，地點包含學校外圍、公車站等，違者最高可處135歐元（約新台幣4500元）罰款。

綜合外媒報導，法國政府宣布，將從7月1日起擴大禁菸範圍，禁止在多數「有兒童出現」的公共場所吸菸。這項新禁令涵蓋公園、海灘、學校外圍、公車站及體育場所等地，違者最高可處135歐元罰款。此舉旨在保障兒童呼吸乾淨空氣的權利，並降低菸害對公共健康的影響。

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法國勞工、衛生與團結事務部長沃特蘭（Catherine Vautrin）表示「有孩子的地方，菸草就必須消失」，她強調「吸菸自由應止於孩子呼吸乾淨空氣的權利」。至於咖啡廳的露天座位區及電子菸則不受此次禁令影響。警方將負責執法，但沃特蘭希望社會大眾能自我約束。

根據法國毒品和毒癮監測中心資料，法國約有23％人口每天吸菸，每年約有7.5萬人死於菸草相關疾病。自2008年起，法國已禁止在餐廳及其他室內公共場所吸菸。目前全國已有超過1500個城市實施公共禁菸措施，數百個海灘也被劃為無菸區。最新民調顯示，約62％的法國民眾支持公共場所禁菸。

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