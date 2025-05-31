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    悚！富商露營上廁所遭獅子活活咬死 親友全目堵

    59歲富商凱貝爾與家人露營時遭獅子活活咬死。（翻攝自臉書Republikein）

    59歲富商凱貝爾與家人露營時遭獅子活活咬死。（翻攝自臉書Republikein）

    2025/05/31 20:00

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕納米比亞發生驚悚意外，59歲富商凱貝爾（Bernd Kebbel）與家人去露營，清晨上廁所時遭獅子攻擊，頭部與頸部嚴重受創，傷重不治。

    綜合《法新社》和《Republikein》等外媒報導，這起驚悚意外發生於當地時間30日，納米比亞富商凱貝爾與家人、好友到庫內內區塞斯方丹（Sesfontein）露營，清晨他離開帳篷上廁所，遭到一頭獅子攻擊，頭部、頸部都遭狠咬，親友們合力趕跑獅子，凱貝爾最後仍不幸傷重身亡。

    納米比亞警方發言人庫文加（Elifas Kuwinga）說，凱貝爾被發現時就已經沒有呼吸心跳，遺體交給調查人員處理，而這起案件也正式立案，警方將積極採證、提供報告。

    納米比亞環境部發言人哈穆涅拉（Ndeshipanda Hamunyela）說，有關單位正調查獅子接近人類活動區域的原因，同時評估是否需加強對露營活動的野生動物防範措施。

    報導也提及，根據2023年統計，約有60隻成年獅子與10多隻幼獅棲息在塞斯方丹地區，不過近年乾旱導致獅子獵物減少，獅群與人類的衝突也頻繁出現，獅子數量也明顯減少。

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