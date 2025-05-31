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    美防長將川普與李光耀相提並論 新加坡人不滿

    美國國防部長赫格塞斯正在新加坡參與安全論壇「香格里拉對話」，期間他將美國總統川普比做已故新加坡建國總理李光耀，令一些當地民眾感到不滿。（法新社）

    美國國防部長赫格塞斯正在新加坡參與安全論壇「香格里拉對話」，期間他將美國總統川普比做已故新加坡建國總理李光耀，令一些當地民眾感到不滿。（法新社）

    2025/05/31 16:41

    〔中央社〕美國國防部長赫格塞斯正在新加坡參與安全論壇「香格里拉對話」，期間他將美國總統川普比做已故新加坡建國總理李光耀，令一些當地民眾感到不滿。

    法新社報導，赫格塞斯（Pete Hegseth）概述美國在亞太區域的戰略時，稱川普（Donald Trump）和李光耀這兩位領袖是「歷史性人物」。

    赫格塞斯在全球重要國防領導人齊聚一堂的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）中表示：「如同已故總理（李光耀），川普總統的做法也奠基於常識及國家利益。」

    李光耀生前擔任新加坡總理長達約30年，將該國發展成為高科技產業與金融中心。

    赫格塞斯稱讚李光耀的「睿智領導與戰略遠見」，「這就是常識性政策所能達到的成就，也正是川普總統的願景」。

    然而，赫格塞斯將兩人相提並論，在社群媒體上引發激烈且尖銳的批評。

    一名網友評論：「一個具有重大歷史意義，另一個則是歇斯底里。」另一人則表示：「把川普比做李光耀？這就像是說泡麵跟精緻餐飲沒有兩樣。」

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