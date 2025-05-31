美防長：中國每天都在為了攻占台灣積極訓練

赫格塞斯在「香格里拉對話」表示，華府將加強海外防禦，以應對北京迅速發展的威脅，尤其是對台灣具侵略性的立場。 （美聯社）

2025/05/31 15:55

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯31日在新加坡舉行的亞洲年度安全論壇「香格里拉對話」發表演說，向印度－太平洋盟友保證，他們不會獨自面對來自中國與日俱增的軍事和經濟壓力，但也要求各國必須為自身防衛做出更多貢獻。赫格塞斯也強調，華府將加強海外防禦，以應對北京迅速發展的威脅，尤其是對台灣具侵略性的立場。

《美聯社》及《法新社》報導，赫格塞斯以「美國對印太安全的新抱負 」為題發表演說，在談及印太地區時重申，美國不尋求與中國發生衝突，但不能忽視中國試圖改變區域現狀，中方的行為對鄰國缺乏尊重、挑戰主權與航行自由，任何試圖以武力或脅迫方式片面改變南海等區域現狀的行為，皆不可接受。

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赫格塞斯警告，中國不再僅僅為了攻占台灣而增強軍事力量，而是「每天都在積極地進行訓練」，若中國企圖以武力併吞台灣，將對印太地區乃至全球帶來毀滅性後果，中國所構成的威脅是真實存在且迫在眉睫的，「我們當然希望不會發生」，因此美國將加強海外防禦加以因應。

赫格塞斯表示，中國希望主宰並控制亞洲，有些區域國家在中國經濟合作與美國安全合作之間陷入兩難，但必須對於中方透過這種交織關係所謀求的影響力有所警惕。他敦促印太各國將國防開支增加到相當於其國內生產毛額5％，「我們都必須盡自己的一份力」。

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