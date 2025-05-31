日本中年男疑遭台女戀愛詐騙200萬 感嘆自己真的太蠢了

日本男子疑似遭台女詐騙，損失1000萬日圓。（彭博）

2025/05/31 13:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本三重縣鈴鹿市1名50來歲的男子，日前在社群網站認識1名自稱居住在台灣的女性，旋即遭到戀愛投資詐騙1000萬日圓（約新台幣207.6萬元），他受訪時感嘆自己真的是太愚蠢了。

據《讀賣新聞》報導，受害男子透露，去年4月他在網路上認識「台女」後，原本是在對方提問下介紹自己、說明京都的觀光景點等等，過了一陣子女方會傳送愛心符號給他．並慫恿他投資加密貨幣。

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日男表示，他剛開始試著投入5萬日圓（約新台幣1萬384元），「台女」建議他可以把獲利的部分領出來看看，自己照著做真的能領到1萬日圓（約新台幣2077元），後來他才知道這是詐騙集團的慣用手段，藉此讓受害者失去戒心。

日男說，他後續匯款6次共200萬日圓（約新台幣41.5萬元），並在對方的要求下提供保證金，最終總計支付了1000萬日圓，自己所下載的APP顯示不斷在獲利當中，當下他並沒有想到這個應用程式是假的。

日男透露，當他想要把錢全部領出來時，被告知要先繳交稅款才行，那時自己才知道被騙了。日男感嘆，儘管他在報紙和電視上看過不少社群平台的戀愛、投資詐騙消息，沒想到自己還是上鉤了，如今一一回想著被騙的過程，不得不承認自己太笨了。

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