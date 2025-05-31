「眼角瘀青」誰打的？馬斯克曝兇手是「他」 川普一聽笑了

馬斯克眼角的一處明顯瘀青格外引人注目。（彭博社）

2025/05/31 11:51

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）週五現身白宮，正式辭去政府效率部（DOGE）負責人職務。然而他眼角的一處明顯瘀青格外引人注目，在媒體瘋狂追問下，馬斯克解釋，這是和他5歲兒子嬉鬧時留下的印記。原本在一旁沉默的美國總統川普也忍不住笑了出來。

川普週五（30日）於白宮橢圓形辦公室與億萬富翁馬斯克（Elon Musk）舉行記者會，馬斯克正式辭去政府效率部（DOGE）負責人的官方職務。但比起此事本身，更吸睛的是馬斯克的右眼掛著一圈明顯的瘀青。如果仔細看，那瘀青腫脹發紫，顯然不是普通小傷。

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被記者追問時，馬斯克表示，那時候他正在和五歲兒子「X」玩耍，過程中他向X說「來吧，打我一拳」，結果X真的動手了，「結果發現，就連五歲小孩的一拳也不容小覷。」而他話才說到一半，就被原先保持沉默的川普插話打斷，川普笑稱：「如果你認識X，你會知道他真的做得出來。」

馬斯克也補充，當下其實沒什麼感覺，「但後來就瘀青腫起來了。」

X是馬斯克與加拿大歌手Grimes所生的長子。自川普重返白宮以來，小X經常伴隨父親出現在白宮及國會山莊，頻頻登上媒體版面，引發外界關注。

馬斯克兒子（中）經常伴隨父親出現在白宮及國會山莊，頻頻登上媒體版面，引發外界關注。（法新社）

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