周霽突接任香港中聯辦主任 分析指鄭雁雄去職顯示中國對港政策改變

中國國家人力資源和社會保障部昨深夜突發布消息，任命中央港澳辦常務副主任周霽（見圖）為香港中聯辦主任，原本擔任此職的鄭雁雄則免去職務。（圖擷自網路）

2025/05/31 11:43

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家人力資源和社會保障部昨深夜突發布消息，任命中央港澳辦常務副主任周霽為香港中聯辦主任，原本擔任此職的鄭雁雄則免去職務。由於在中國官場中聯辦主任算重磅人物，外界推測北京想藉此加強港澳辦及中聯辦的密切聯繫，讓中聯辦更貫徹中央港澳工作小組的工作要求。

中國港澳事務官員出現重大人事變動，中國國家人力資源和社會保障部30日深夜突在網站公布，任命周霽為駐香港特別行政區聯絡辦公室主任、香港維護國家安全委員會國家安全事務顧問；同時免去鄭雁雄的中聯辦主任、國務院港澳辦副主任、香港國安委國安事務顧問的職務。

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媒體報導指出，這項消息來得很突然，不像過往有先放出風聲，且發布方式是透過中國國家人力資源和社會保障部的網站，連人大代表、政協委員也形容這次人事調動全無徵兆，是看新聞才知道。且截至今日上午香港中聯辦官網仍未更新資料，目前仍是掛中聯辦主任為鄭雁雄。

據悉，被免職的鄭雁雄今年61歲，原本是廣東人，曾任汕尾市委書記，廣東省委常委、秘書長等職。他在2023年1月升任中聯辦主任，至今約2年多，是近年任期最短的中聯辦主任之一。

此外，鄭雁雄在2011年擔任鄰近香港的中共廣東汕尾市委書記，曾強硬處理汕尾烏坎村村民維權事件，更因一句「你算老幾」斥責記者而廣為人知。他也曾在香港出席公開活動時，以廣東話宣稱：「世界『立立亂』、東升好明顯、香港最安全」。

至於周霽原本是湖北襄陽人，在湖北工作長達36年，曾任十堰市委書記、宜昌市委書記、湖北省委常委等職。2020年12月轉任河南省委常委、常務副省長，之後擔任省委副書記、政法委書記等職，也是是中共十七大、十八大、十九大、二十大代表。不過前述職務與香港關聯不大，是在2023年6月擔任中央港澳辦常務副主任後，才與香港有了頻繁交集。

據《香港01》報導，全國港澳研究會顧問劉兆佳在接受訪問時表示，周霽在內地官場很資深，應該能夠有更大政治能量在香港執行中央對港政策。也有消息指出，周霽最近數月內曾多次到前海，了解深港兩地如何利用好前海與河套地區，深化合作。

據《自由亞洲電台》報導，熟悉中國政情的評論員林非指出，今年以來，中共內部組織路線出現了巨大調整，不少軍方高層都落馬，顯示領導不肯承擔「政策我敗」的終極結果。而這次鄭雁雄的免職，「無疑是中共對港政策變動的跡象和結果。連帶警察出身的特首也將難以續任，他們在中央眼裡的歷史使命已經完成。」

截至今日上午香港中聯辦官網仍未更新資料，目前仍是掛中聯辦主任為鄭雁雄。（圖擷自香港中聯辦官網）

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