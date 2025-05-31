馬斯克「眼角黑青」告別DOGE！川普送金色大鑰匙

馬斯克「眼角黑青」現身白宮，正式辭去政府效率部（DOGE）負責人的官方職務。（彭博社）

2025/05/31 07:49

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週五（30日）於白宮橢圓形辦公室與億萬富翁馬斯克（Elon Musk）舉行記者會，馬斯克「眼角黑青」現身，正式辭去政府效率部（DOGE）負責人的官方職務。川普強調，馬斯克將繼續擔任他的親密顧問。

綜合外媒報導，在白宮橢圓形辦公室舉行的告別活動，川普稱讚馬斯克作為政府效率部負責人期間所做的工作。川普表示，「馬斯克不會真的離開，他還會來回走動。」馬斯克站在他的右邊，戴著一頂黑色DOGE帽子，穿著印有「The Dogefather」（教父）字樣的T恤。川普送給馬斯克一把金色大鑰匙，放在一個有他簽名的木盒子裡，他說這份禮物只留給「非常特別的人」。

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川普表示，「他（馬斯克）不得不忍受各種攻擊，他是一位了不起的愛國者。」而馬斯克則對川普在橢圓形辦公室周圍的金色裝飾表示讚賞，並解釋他眼睛受傷，是因為5歲兒子玩耍時打了他的臉。

馬斯克表示，將把更多精力投入到自己的企業，也透露會減少政治捐款。而他將繼續當川普的朋友和顧問，強調「如果總統希望我做任何事，我都會效勞。」

他也表示，縮減政府規模比預想的要困難，將此歸咎於所謂的「官僚主義的弊端」。即便如此，他仍有信心DOGE最終能夠實現更進一步的節約。他說「這不是DOGE的終結，而是一個真正的開始。」

馬斯克本週宣布，他將在為期130天的特別政府僱員任期結束後離職，該任期原定於5月30日左右到期。這位世界首富在2024年花費近3億美元，幫助川普和共和黨人當選，並在川普任期的頭幾週發揮巨大權力。DOGE顛覆聯邦官僚機構，解散各機構，關閉長期存在的項目，並在幾乎沒有任何警告的情況下發布命令，導致數萬人失業。

川普送給馬斯克一把大金鑰匙，他說這份禮物只留給「非常特別的人」。（歐新社）

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