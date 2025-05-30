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    開綠燈！拉美移民合法身分 美最高法院允許暫時撤銷

    抗議人士22日在華府林肯紀念堂附近示威時揮舞旗幟，反對川普政府鎮壓移民的行動。（美聯社）

    抗議人士22日在華府林肯紀念堂附近示威時揮舞旗幟，反對川普政府鎮壓移民的行動。（美聯社）

    2025/05/30 23:55

    〔編譯張沛元／綜合報導〕法庭文件顯示，美國聯邦最高法院30日在打擊移民上做出有利川普總統的判決，開綠燈允許川普政府暫時撤銷數十萬名來自古巴、海地、尼加拉瓜與委內瑞拉移民的合法身分。

    這份法院命令並無署名，亦未提供允許撤銷移民身分的任何理由，但提及2名自由派女性大法官傑克森（Ketanji Brown Jackson）與索托瑪約（Sonia Sotomayor）對此裁示持不同意見，並警告說，在相關法律訴訟未定期間，顛覆「近50萬非公民的生活與生計」，將帶來「毀滅性後果」。

    傑克森與索托瑪約被視為自由派大法官，分別由民主黨籍前總統拜登與另一名民主黨籍前總統歐巴馬提名，其中索托瑪約是拉丁裔，傑克森則是美國史上首位非裔女性大法官。

    美國最高法院以保守派占多數，目前9名大法官中僅3人屬於自由派，除上述索、傑二人，還有歐巴馬提名的凱根（Elena Kagan）。

    川普去年在爭取重返白宮的競選期間，曾矢言驅逐數以百萬計的無證移民，上台後在今年3月援引1798年戰時「外國敵人法」（Alien Enemies Act）遣返大量被指為黑幫的拉美移民，未經正當程序將之送往薩爾瓦多一處惡名昭彰的監獄。

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