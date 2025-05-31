揭美國擴大對台軍售 路透記者親劃重點：美官員點名「藍白不要擋路」

《路透社》記者Yimou Lee獨家報導，美國官員說，預期美國未來4年同意對台軍售規模將超過川普第一任期圖為國軍九鵬大沙漠操演發射刺針飛彈。（資料照）

2025/05/31 00:02

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕《路透社》記者Yimou Lee等人獨家報導，美國官員說，預期美國未來4年同意對台軍售規模將超過川普第一任期，在疑美論、棄台論高張之際，美方釋出挺台力道。Yimou Lee更在臉書發文幫忙「劃重點」點出，藍白刪減國防預算引起美方擔憂，一位美國官員就說：「我們向反對派發出了非常強硬的信息：不要擋路，這不是台灣的黨派問題，這是台灣的生存問題」。

《路透社》記者Yimou Lee發文說，華府與台北的團隊合作，幫最新的台美關係測了溫度，美方釋出的挺台力道，緩解外界對川普對台承諾的焦慮。在疑美論、棄台論高張之際，美國政府官員匿名透露，美方計劃擴大對台灣軍售，未來4年軍售總額必定會超過美國總統川普第一屆任期，美方也正在向在野黨施壓，要求藍白別阻撓賴政府將國防預算提升到GDP的3％。

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對於〈Exclusive: Trump aims to exceed first term's weapons sales to Taiwan, officials say〉這篇獨家報導，Yimou Lee劃出8個重點：

第一，不具名的美國官員表示，川普本人與團隊都致力於「加強台灣的強硬嚇阻力」，「這是總統的態度、這是我們所有人的態度」。

第二，藍白刪減國防預算引起美方擔憂，一位美國官員就說：「我們向反對派發出了非常強硬的信息：不要擋路，這不是台灣的黨派問題，這是台灣的生存問題」。

第三，一名美方官員表示，川普第二任對台灣的軍售可能會「輕鬆超過」第一任期。根據《路透社》的計算，川普第一屆任期批准了價值約183億美元的對台軍售，相較之下，前總統拜登任內則批准了約84億美元。

第四，有3位直接了解情況的台灣人士證實，美國政府和美國國會議員一直在向台灣在野黨施壓，要求他們不要阻撓國防支出，特別是下個會期可能送到立法院的國防特別預算。

第五，有一名知情人士說：「只要他們知道會議室裡有在野黨人士，他們就會直接要求他們不要削減國防預算」。

第六，美官員還說，川普政府不反對賴總統今年過境美國領土。

第七，在野的國民黨回應，他們無疑堅定支持增加國防預算，並對與美國政府及民進黨磋商抱持開放態度，不過，「支持增加預算不代表要做橡皮圖章，也不排除對民進黨政府提出的特別預算案做出調整或協商」。

第八，民眾黨則表示，「始終與美國保持順暢溝通，並在國防和區域安全等議題保持深入對話」。

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