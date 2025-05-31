為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    兵馬俑被砸壞畫面曝 男竟跳下俑坑「戰秦兵」

    男跳下深逾5公尺的兵馬俑3號坑搞破壞後，躺在地上。（擷取自X平台）

    男跳下深逾5公尺的兵馬俑3號坑搞破壞後，躺在地上。（擷取自X平台）

    2025/05/31 00:38

    〔中央社〕中國陝西秦始皇帝陵博物院週五晚間6時許發生蓄意破壞事件，一名男子縱身跳下深逾5公尺的兵馬俑3號坑，並推倒兩尊兵馬俑。社群影片顯示，這兩尊兵馬俑已遭毀壞。

    據陸媒極目新聞，現場目擊者小林（化名）表示，當時他在導遊的帶領下前往兵馬俑3號坑，剛進去就看到有一名男子往俑坑裡跳，先是跳到中間一層，隨後又跳到俑坑下方。

    小林表示，當時自己和周圍的民眾傻眼了，都在大聲喊「你要幹嘛」。之後，看到該男子站起來摸了摸兵馬俑，然後把它們推倒了。推完後又躺在地上捂著臉，大家都在罵他。

    小林說：「後來封館了，我們就被工作人員疏散出來，也沒有看到該男子是如何出來的。」

    據報導，多名現場目擊者及導遊均表示，確有此事。導遊特特（化名）說，三號坑離地面還挺高的，該男子是正著跳下去的，旁邊兩尊兵馬俑也是他推倒的。

    目擊者上傳網路的短影音顯示，一名中年男子躺在三號坑地上發生陣陣哀嚎，有兩尊兵馬俑被推倒，旁邊有不少碎片，已明顯遭到毀壞，周圍遊客氣得破口大罵。

    據陸媒新京報，轄內的秦俑派出所人員表示，正處理此事。

    公開資料顯示，1976年被發現的兵馬俑三號坑規模較小，平面呈凹字形。東邊有斜坡門道，東西長28.8公尺，南北寬24.57公尺，距離現在地表深5.2至5.4公尺，面積520平方公尺。

    兵馬俑三號坑內埋藏陶俑、陶馬72件。有學者認為，它是統帥一、二號兵馬俑坑的指揮部，古代稱為「軍幕」。

    在此之前的2月5日，秦始皇帝陵博物院發生一名遊客越過隔離護欄跳入兵馬俑一號坑「就近觀賞」事件，所幸未破壞兵馬俑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播