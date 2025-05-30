紐時披露：馬斯克服用K他命比所知嚴重 自承已影響膀胱

馬斯克（右）去年10月在賓州為總統候選人川普（左）助選，在台上情緒很嗨。（法新社檔案照）

2025/05/30 21:45

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普的核心幕僚、富豪馬斯克（Elon Musk），曾坦言在服用K他命，治療他的負面情緒。不過，《紐約時報》30日披露，馬斯克的K他命用量比之前所知還大，甚至影響到他的膀胱。

紐時報導引述熟悉馬斯克活動的消息人士說法，馬斯克的用藥量已遠超過偶爾使用，除了K他命，他也服用搖頭丸（Ecstasy）和迷幻蘑菇（Psychedelic mushrooms）；他隨身帶著日常用藥盒，裡頭裝著約20顆藥丸，根據看過藥盒的人以及一張藥盒照片，當中一些藥丸標記著興奮劑「阿得拉爾（Adderall）」。

請繼續往下閱讀...

馬斯克曾去年3月接受美國有線電視新聞網（CNN）記者勒蒙（Don Lemon）訪問，證實他在服用處方簽開立的K他命，只服用「少量」，約每兩週一次，治療他的負面情緒；也曾向他的傳記作者說，「我真的不喜歡使用非法毒品」。

然而紐時發現，實際上，馬斯克的用藥已經變得更嚴重。熟知他用藥的知情人士透露，馬斯克已變得經常使用K他命，有時甚至每天都用，並且會與其他藥物混用。醫療用途與娛樂用途之間的界線，已經模糊到令他身邊的人感到擔憂。馬斯克在美國多地和至少另一個國家，參加私人聚會時，也會使用搖頭丸和迷幻蘑菇。

美國食品藥物管理局（FDA）正式批准使用K他命，作為醫療處置中的麻醉劑，執有特殊執照的醫師可開立處方簽，以K他命治療像憂鬱症等精神失調問題。不過FDA也警告使用K他命的風險，該藥物具有迷幻性，可能導致與現實脫節，長期使用可能成癮及造成膀胱問題。去年春天，馬斯克曾告訴身邊的人，他使用K他命，已造成膀胱問題。

目前還不清楚，馬斯克在川普上任後，成為白宮常客、並且被賦予率領政府效率部，大砍聯邦政府機構編制的權力之際，是否正在用藥。不過，他幾度展現出怪異行為，包括侮辱內閣成員、做出像納粹的手勢，以及在事先安排好的訪問中語無倫次。

馬斯克和他的律師尚未回應紐時詢問，有關他用藥和個人生活的問題。白宮也未回應是否要求過馬斯克做藥檢。馬斯克的太空技術公司「太空探索科技（SpaceX）」為大型政府承包商，必須確保員工無用藥問題，並且進行隨機藥檢，不過，熟悉藥檢程序的人向紐時透露，馬斯克都提前接獲警告要做藥檢。SpaceX公司未回應提前警告一事。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法