白宮幕僚長威爾斯手機遭入侵 駭客冒充身分探查情資FBI要查

白宮幕僚長威爾斯（中）是川普最信任的人之一，她的私人手機日前疑似遭駭，被冒牌者用於聯繫多名政要。（歐新社）

2025/05/30 21:15

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華爾街日報》29日引述知情人士披露，美國總統川普最親近的顧問之一、白宮幕僚長威爾斯疑似遭駭客入侵，竊取私人手機通訊錄，對方還冒充她發送簡訊，或致電共和黨政治人物及企業高層，企圖探查更多資訊，聯邦調查局（FBI）已開始追查幕後黑手及目的，但評估應無外國政府參與其中。

知情人士透露，多名參議員、州長、美國企業高層和其他知名人士，在最近幾週收到自稱威爾斯的人士發送的簡訊和電話，但並非來自威爾斯的電話號碼。有些接到電話的人表示，電話裡的聲音乍聽像威爾斯，判斷可能是使用人工智慧（AI）模仿威爾斯的聲音；接到簡訊的一名議員稱，冒牌者要求列出一份可被總統赦免的人員名單；其他議員還說，對方詢問有關川普的問題，但威爾斯本人理應知道答案。

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不僅如此，這些訊息中經常出現文法錯誤，且有些表達方式，比威爾斯平日的說話方式更正式。更誇張的是，冒牌者還一度要求轉帳，令人不得不懷疑有詐。據了解，威爾斯曾告訴同事，她的私人手機通訊錄被駭客竊取，導致美國一些最有影響力人物的私人電話號碼外流，其中有人與冒牌者接觸後，才意識到對方不是威爾斯，也有人機靈地聯繫威爾斯確認真偽，所幸威爾斯的公務手機安然無恙。她已敦促通訊錄聯絡人忽略這些訊息，並對造成不便表示歉意。

冒牌者近期頻繁發送訊息，就連威爾斯本月隨川普出訪中東期間也不中斷，令部分白宮顧問私下打趣道，冒牌者看起來「日理萬機」。

白宮表示，非常重視所有同仁的網路安全，此事仍在調查中。FBI局長巴特爾（Kash Patel）則強調，FBI對所有針對總統、幕僚及網路安全的威脅都極其重視，保障政府官員安全溝通是FBI首要任務。部分知情人士透露，FBI官員告訴白宮，他們不相信有外國政府參與其中。

《路透》指出，白宮在資訊安全方面一直舉步維艱。本月稍早，一名駭客入侵時任國家安全顧問的瓦爾茲使用的手機通訊軟體TeleMessage，截獲六十多位使用該軟體的政府官員資料，包括災難應變人員、海關官員、數名美國外交人員、至少一名白宮職員及秘勤局成員等。此外，去年總統大選期間，伊朗特務也入侵威爾斯的電子郵件帳戶，並取得針對川普競選夥伴范斯的研究資料。

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