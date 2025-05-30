「迷你粉紅超跑」衝日本吸客 台日觀光峰會明年苗栗接棒：一起來追

苗栗縣明年接棒舉辦台日觀光高峰論壇，副縣長邱俐俐帶著白沙屯拱天宮媽姐的迷你「粉紅超跑」到鳥取縣宣傳文化觀光。（記者林翠儀攝）

2025/05/30 21:03

〔駐日特派員林翠儀／鳥取30日報導〕第16屆台日觀光高峰論壇今天發布「鳥取宣言」，今年並未訂定互訪人次目標，而是以「永續旅遊」做為重要指標。另外，本屆大會也決議由苗栗縣主辦明年大會，苗栗縣副縣長邱俐俐到場宣傳苗栗的觀光提案，首推白沙屯媽祖進香活動，希望日本朋友明年一起到台灣追「粉紅超跑」。

今天登場的高峰論壇由台灣觀光協會會長簡余晏與日本觀光振興協會會長菰田正信共同擔任會議主席，討論主題為「台日觀光新篇章：深化交流」。駐日代表李逸洋、鳥取縣知事平井伸治、觀光署長周永暉、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭、日台觀光推進協議會會長菰田正信、觀光廳參與田端浩等人與會。台方代表團由縣市政府、旅行社、飯店與航空公司等相關人士參加，雙方共有近200人參加。

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會後發表「鳥取宣言」，其中提到雙方同意集思廣益、凝聚力量，以「永續」為重要指標，持續推動適合新時代觀光產業的未來型交流，促進健全與平衡的交流。

去年的「高雄宣言」將台日互訪目標訂為700萬人次，今年宣言並未訂定類似的目標。而是要透過具體措施上，推動永續旅遊，將地區特有的文化、自然、美食等融入旅遊產品中，通過傳統文化體驗，感受地區魅力，從而既促進地區對遊客的吸引力，又促進環境保護和經濟發展。

此外，在青少年相互交流方面，包括學校旅遊，雙方政府及民間旅遊業者將持續合作，在體育及文化交流之外，運用次文化等軟性內容，提升交流。

今天的峰會論壇也通過明年由苗栗縣主辦的提案，苗栗縣副縣長邱俐俐特別把白沙屯拱天宮媽祖的迷妳「粉紅超跑」帶來鳥取。她說，此事有經過拱天宮和媽祖同意，非常感謝白沙屯媽祖多了一項非常神聖的任務跟工作，「陪著我們一起出來拚觀光、拚外交」，讓日本友人對白沙屯媽祖的信仰文化有了不同的認知，也期待明年在白沙屯媽祖的進香路上，能夠遇到更多來自日本的好朋友，一起追尋宗教不可思議的美景，以及台日美好的友誼。

邱俐俐說，2026年台日觀光高峰論壇在苗栗舉辦，絕對會有不同以往的表現。台日觀光高峰論壇之後，2027台灣燈會也將在苗栗舉辦，一連串活動希望能夠提升苗栗在觀光、文化、宗教等不同領域的能見度。

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