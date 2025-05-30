為普廷添銀彈！ 烏戰4年俄羅斯油氣收入 歐盟貢獻2090億歐元

俄國國營「俄羅斯天然氣工業股份公司」仍向西方出口天然氣。（法新社檔案照）

2025/05/30 20:29

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏俄戰爭邁入第四年，《英國廣播公司新聞網（BBC News）》30日報導，俄國持續向西方出口化石燃料，賺取資金支持其戰爭行動，數據顯示，俄國自2022年2月以來，從這類產品出口獲得的收入，是烏克蘭從其盟友獲得之援助的3倍多，而且，西方向俄國購買碳氫化合物產品所花的錢，比援烏金額還多。

英國廣播公司分析數據指出，出售石油、天然氣的收入，是維持俄國戰爭機器持續運轉的關鍵；油氣收入占俄國出口值超過6成，占其國家收入將近三分之一。2022年2月俄羅斯侵略烏克蘭後，烏國的西方盟友對俄油氣產品實施制裁，美國、英國禁止俄國油、氣進口，歐盟禁止俄國的海運原油，但未禁止天然氣進口。

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根據獨立智庫「能源與清潔空氣研究中心（CREA）」數據，從開戰到今年5月29日為止，俄羅斯總計從化石燃料出口獲得超過8830億歐元（約29.9兆台幣）的收入，諷刺的是，其中2280億歐元（約7.7兆台幣）是來自實施制裁國家，歐盟成員國就占了2090億歐元（約7兆台幣）。

在烏克蘭今年1月切斷從俄國、經烏克蘭輸往歐洲的天然氣輸送之前，歐盟國家一直持續進口俄國透過管線輸送的天然氣；另外，CREA數據顯示，俄國經土耳其以管線輸往歐洲的天然氣數量仍在增加，今年1至2月的輸氣量，比2024年同期成長26.77%；目前匈牙利、斯洛伐克依然繼續向俄購買原油、天然氣。

歐盟外交政策首長卡拉斯（Kaja Kallas）表示，歐盟尚未對俄國油氣祭出「最強烈制裁」，是因為一些成員國擔心加劇戰爭，以及向俄購買「短期而言較便宜」。不過，該聯盟已經定出路線圖，規劃在2027年底完全停止自俄進口天然氣。

BBC報導指出，數據顯示，俄國出售化石燃料所賺到的錢，始終多於烏國從其盟邦獲得的援助金額，對燃料的渴求，可能有礙於西方限制俄國資助其戰爭機器所做努力。

除了直接銷售，一些俄國出口原油是經過第三國處理成燃料產品「漂白」後，銷往西方，也就是「精鍊漏洞」。

關注政治貪腐和侵犯人權的國際性非政府組織「全球見證（Global Witness）」資深運動人士羅斯納（Mai Rosner）說，許多西方決策者擔心，切斷俄國燃料進口將導致能源價格高漲，「許多政府並非真的想要，真正限制俄國生產和銷售石油的能力，對於這麼做可能對全球能源市場的影響，有太多顧慮，對於能源市場在什麼情況下，是受到太多破壞或者失衡，畫下了一條界線」。

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