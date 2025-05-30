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    穿囚服的救難英雄！龍捲風襲美1家4口困7天 受刑人清路障救人

    10名受刑人自願投入災後清理工作，協助清空道路。（圖擷取自YouTube／Oklahoma Department of Corrections）

    10名受刑人自願投入災後清理工作，協助清空道路。（圖擷取自YouTube／Oklahoma Department of Corrections）

    2025/05/30 23:22

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國奧克拉荷馬州遭龍捲風重創，1名母親與3個子女，受困家裡長達1週。當地監獄10名受刑人自願投入災後清理，協助清空道路，順利救出這戶家庭。典獄長說，這不僅是社區救援行動，也為受刑人提供了彌補與改變的機會。

    紐約郵報》報導，這起事件發生於5月20日龍捲風侵襲奧克拉荷馬州後，匹茲堡郡偏遠地區道路遭大量倒木與瓦礫阻斷，一戶人家受困在家中長達1週。28日，阿爾福矯正中心10名受刑人在典獄長與工作人員帶領下，自願協助清除障礙。他們動用電鋸與重型機具，花8小時清空道路，讓救援人員順利拯救受災戶。

    據報導，參與災後清理的受刑人都是行為良好、符合最低安全風險標準者，執行任務期間，監所人員全程監督。當地道路單位說，若由一般清潔隊處理，可能要耗時數日，但透過受刑人支援，不僅大幅縮短清理時間，也減輕當地人力壓力。典獄長指出，社區服務計畫一方面有助於災後重建，同時也提供受刑人回饋社會的機會。

    受刑人47歲的博林（Brandon Boring）因多次持械搶劫入獄，正在服20年刑期。他受訪時說，「我們都曾犯錯，但如果有人願意給我們機會贖罪，我們也能重新成為對社會有貢獻的人」，這次行動讓他第一次感受到自己做了一件有意義的事，期望未來能重返社會，成為負責任的公民。

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