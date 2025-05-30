美國男遭巨石壓身！妻子「1舉動」讓他奇蹟生還

美國一名男子健行時遭317公斤重的巨石壓住，下半身受困溪水中長達三小時。（美聯社）

2025/05/30 21:36

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉斯加一名男子健行時意外遭重約317公斤的巨石壓住，下半身受困冰冷溪水中長達三小時，所幸在妻子冷靜應對及直升機支援下順利脫困，且僅受到輕傷。事後他回憶整起過程，直呼「能活下來真的非常幸運」。

《紐約郵報》報導，61歲男子莫里斯（Kell Morris），日前與妻子魯普（Jo Roop）在阿拉斯加安克拉治南方一處偏遠的冰河地區健行，途經一處溪谷邊坡時，一塊重約317公斤的巨石突然從山坡滾下，將他推落至約6公尺深的溪水中，莫里斯當場被壓住身體，無法動彈。

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魯普曾任州警，具備專業的急難應變經驗。她發現巨石無法挪動後，立即徒步尋找手機訊號，僅走了約300公尺便順利撥打電話報案，並提供GPS座標。巧合的是，剛好附近有一名觀光直升機公司值勤的志工，透過無線電聽到求救訊息，隨即駕機趕往現場，並協助救難人員空降救援。救難人員利用氣墊稍微抬升巨石，再由多人合力推動，順利將莫里斯救出。他隨後被送往醫院，僅受輕傷，住院觀察兩日後已無大礙。

莫里斯事後接受訪問時回憶，跌落後左腿遭巨石壓住，感到劇烈疼痛，一度擔心大腿骨折，且不確定自己能否撐到救援。他表示當時自己面朝下泡在冰冷的溪水中，是妻子全程扶著他的頭部保持呼吸。他強調，能夠生還是因為「剛好很多事情對了」，包括妻子的應變能力、手機訊號通暢，以及直升機即時到場。他說「我真的非常幸運，也非常感謝我的太太」。

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