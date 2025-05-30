美國喊撤連結共黨中國學生簽證 中生酸：跟我們離開的國家很像

對於美國準備撤銷與中共有連結的中國留學生簽證，中國學生直呼美國與中國愈來愈像。圖為北京外國語大學學生。（法新社）

2025/05/30 16:20

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國務卿魯比歐28日說，將積極尋求撤銷與中國共產黨有連結或從事關鍵領域研究的中國留學生簽證，中國留學生29日接受《美國國家廣播公司》（NBC）訪問時說，中國政府可以控制教育，原以為美國會有所不同，沒想到美國也愈來愈像中國，開始質疑赴美留學的決定。

受訪中國留學生說，他們來美國追求在中國沒有的自由，但現在川普政府愈來愈像「那個我們遠離的專制政權」。一名新澤西大學博士生說，「在中國，政府可以控制教育，包括高中、專科和大學，我們以為美國會有所不同。美國代表自由、民主……，這就是我們來這裡追逐夢想的原因。」

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俄亥俄州克里夫蘭的移民律師邵賈斯（Jath Shao）說，雖然上週發布的全國臨時禁制令可以防止國際學生被逮捕或拘留，或失去合法身分，但他們的簽證仍可能被註銷。一旦如此，留學生出境後就無法再入境，還會面臨許多其他問題。

邵說：「如果你想找一份工作或求學……，那你真的很不走運。你被困住了，他們基本上是想剝奪你所有的選項。」

在常春藤盟校鑽研經濟學的中國學生說，川普政府使用的策略，包括嚴厲且尖銳的言辭和恐嚇，與中國政府很相似。例如，北京停止資助某些政治研究的情況並不少見，就像川普威脅哈佛大學一樣，或使用其他壓制手段。

這名學生說：「在中國，我們都是中國人，所以他們不能剝奪我們的國籍，但他們可以撤銷我們的學生身分，當人們參與政治活動時就會發生這種情況。」他也不諱言，川普政府只是利用中共來誘發「紅色恐慌」（Red Scare），並非真正在乎理想，「我們一直開玩笑說，川普好像在效法習近平」。

他說，他和同學正考慮回中國或去另一個亞洲國家，連家人和朋友也是這麼勸說，認為他已沒有理由留在美國。

非營利組織「亞裔學者論壇」執行主任草川（Gisela Perez Kusakawa）說，川普的政策只會損害美國及其學術野心，因為美國許多最優秀的人才最初都是國際學生。

她還說，儘管人們長期以來一直認為中國留學生會將知識帶回中國，但調查結果顯示，大多數人其實希望在美國開始新生活。

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