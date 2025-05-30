美國將撤銷中生簽證 中國外交部回應了

中國外交部29日例行記者會中，發言人毛寧表示美方做法嚴重損害中國留學生的合法權益，並干擾中美之間正常的人文交流與教育合作。（路透）

2025/05/30 15:44

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕繼川普總統禁止哈佛大學不准收國際學生後，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）28日表示，美國將開始撤銷中國留學生的簽證，包括與中共有聯繫或在關鍵領域學習的學生。中國外交部昨（29）日嚴詞回應，批評美方此舉是「出於意識形態偏見」及「國家安全藉口」，中方已正式向美方提出交涉，並強調將堅決反對此一決定，至於是否對此採取報復措施，中國外交部未回應。

中國外交部發言人毛寧29日在例行記者會上表示，美方做法嚴重損害中國留學生的合法權益，並干擾中美之間正常的人文交流與教育合作。她直言，這是一起具有「政治性與歧視性」的行動，也戳破了美國所強調的「自由與開放」價值觀，是對其國際形象與聲譽的進一步打擊。

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針對媒體詢問中方是否將採取報復措施，以及此事是否會影響中美即將進行的經貿談判氛圍，毛寧未正面回應，但強調中方對此事高度關注，並會堅決維護自身公民的合法權益。

目前，相關事件已在中國網路及留學生群體中引發熱議，不少人擔憂赴美求學環境惡化，此舉可能讓中美原本已緊張的關係雪上加霜，亦為雙方在經貿、人文等多層面往來帶來更多變數。

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