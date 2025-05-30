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    加拿大野火延燒當地進入緊急狀態1.7萬人撤離 濃煙飄向美國

    加拿大西部曼尼托巴省（Manitoba）發生野火事件。（路透）

    加拿大西部曼尼托巴省（Manitoba）發生野火事件。（路透）

    2025/05/30 14:01

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕加拿大西部曼尼托巴省（Manitoba）發生野火事件，當局已宣布進入國家級「緊急狀態」，並撤離1.7萬居民，加拿大總理卡尼（Mark Carney）已同意派遣軍隊協助救災，野火產生的濃煙預計會飄向美國明尼蘇達州，造成當地空氣品質不良。

    綜合外媒報導，5月至9月為加拿大野火頻發季節，此次野火自鄰近的薩斯喀徹溫省蔓延，曼尼托巴省宣布進入國家級「緊急狀態」，並下令北部城市弗林弗倫（Flin Flon）約5000名居民立即撤離，截至目前全國已有158起活躍野火，曼尼托巴省內則有22起活躍火勢，燒毀面積超過20萬公頃。

    曼尼托巴省省長奇努（Wab Kinew）在記者會上表示，目前已對弗林弗倫、謝里登、林恩湖等多個社區下達撤離命令，撤離人數至少1.7萬人，這是多數人有生之年見過最大規模的撤離行動，奇努感謝總理卡尼同意派遣軍隊協助救災。

    專家警告，溫暖乾燥的氣候將使火勢難以控制，可能造成更進一步的延燒，野火產生的濃煙影響正在擴大，目前已經引發空氣品質警報，預計在當地時間30日濃煙將飄至美國明尼蘇達州的明尼阿波利斯、密西根州的底特律、威斯康辛州的綠灣和芝加哥等地。

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