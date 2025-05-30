馬克宏一下機遭老婆推臉！唇語專家曝她罵兩詞「氣氛超僵」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與妻子碧姬（Brigitte Macron）。圖為兩人29日參觀在新加坡安德森橋舉辦的「雙河」展覽，與本事件無關。（法新社）

2025/05/30 14:47

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與妻子碧姬（Brigitte Macron）近日訪問越南，才一下飛機，就發生驚人一幕。網路上流傳的一段畫面，碧姬竟當眾用雙手推開馬克宏的臉，一旁的攝影機拍下尷尬瞬間，而專業唇語專家也解讀出這段畫面背後的「夫妻暗語」，表示當時碧姬疑似還和馬克宏說了「滾開」、「魯蛇」等字，外界不禁懷疑兩人關係是否早已緊繃。

這起事件發生在當地時間上週日晚間，馬克宏專機降落越南首都河內，當機艙門打開的那一刻，馬克宏轉頭看向碧姬，卻意外被妻子用雙手頂住臉部往後推，引發現場一陣錯愕。

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根據《紐約郵報》報導，唇語專家透露，當馬克宏被推完發現鏡頭對著他時，還試圖擺出笑容說「Hi」，並揮手和現場打招呼。他接著靠近碧姬，企圖穩住場面，還說了句「Let's go（我們走吧）」，但整個互動依舊超級冷。

據唇語分析，兩人走到舷梯頂端時，馬克宏紳士地伸出手臂想牽碧姬下樓，沒想到她直接無視，選擇自己抓住扶手下樓，並在擦身而過時疑似低聲說出：「Dégage, espèce de loser（滾開，你這魯蛇）」。

馬克宏則疑似回應：「Essayons, s’il te plaît（拜託，我們試著好好相處）」，沒想到老婆斬釘截鐵回了句：「Non（不要）」。最後馬克宏低聲說：「Je vois（我懂了）」，臉色明顯凝重。

有外媒評論：「這是一段極為罕見、毫無掩飾的互動，顯示兩人之間可能存在長期壓力，未來出訪恐再引發關注。」

據了解，這對夫妻早在2007年結婚，但兩人相識於1993年，當時馬克宏還是15歲高中生，而碧姬則是他老師、年長24歲，且是他同班同學的母親。這段「跨齡愛情」曾轟動法國政壇，如今卻疑似出現裂痕。

針對這段影片，法國總統府原先否認，但事後證實畫面屬實。馬克宏也試圖淡化爭議，29日受訪時表示：「我們只是在鬥嘴、開玩笑，媒體太誇張，這根本不是什麼『地緣政治災難』。」他也無奈地補充：「大家現在真的是太容易過度反應了。」

French President Emmanuel Macron was slapped by his wife during a family dispute that was caught on camera.



The incident occurred shortly after the French presidential plane landed in Vietnam.



What exactly enraged his wife remains unclear. pic.twitter.com/O8bnm4wVMC — NEXTA （@nexta_tv） May 26, 2025

法國第一夫人碧姬在眾目睽睽之下，朝馬克宏的臉上推了一把。（擷取自X @NEXTAnexta_tv）

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