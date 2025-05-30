5名墨西哥樂手遭販毒集團綁架撕票 警方逮9名嫌犯

慘遭殺害的樂手年齡介於20至40歲之間，他們是墨西哥當地名為「難民」的樂團成員，他們到塔茅利巴斯州舉辦音樂會後就消失。（路透）

2025/05/30 15:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥日前發生一起不幸事件，5名墨西哥樂手在墨西哥東北部城市舉辦音樂會後失蹤，疑似遭到當地的毒販遭到綁架後撕票，警方尋獲5人的屍體後確認身分為「難民」（Fugitivo）樂團成員，目前已經逮捕9名可能涉案的販毒集團成員。

綜合外媒報導，慘遭殺害的樂手年齡介於20至40歲之間，他們是墨西哥當地名為「難民」的樂團成員，他們到塔茅利巴斯州舉辦音樂會，但之後就消失了，家屬曾收到綁匪的贖金要求。

請繼續往下閱讀...

檢察官巴利歐斯（Irving Barrios）在記者會上表示，調查人員利用監視器的影像與手機定位來確定被害人的行蹤，找到時5人已不幸遇害，巴利歐斯表示，墨西哥的樂手從以前就是販毒集團的目標，他們常被集團受雇為其領袖或首腦創作與演奏功績的樂曲，懷疑這些樂手可能在25日就遭到綁架。

巴利歐斯指出，執法部門已經逮捕9名嫌犯，並查獲9支槍與2輛汽車，據信，9名嫌犯都是販毒集團海灣集團（Gulf Cartel）成員。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法