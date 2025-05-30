影像曝光！曾領導空襲烏國 俄「戰爭英雄」遭自殺攻擊身亡
爆炸發生在契可夫街一處住宅前，從現場監視器畫面可見，一名男子走近古爾齊耶夫後不久便發生巨大爆炸。（擷取自X @victoriaslog）
郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯南部城市斯塔夫羅波爾（Stavropol）29日凌晨發生一起震驚全國的爆炸事件，造成2人死亡。據官方消息證實，其中一名死者為斯塔夫羅波爾市副市長、曾主導俄軍在烏克蘭戰事中空襲馬里烏波爾的「特別軍事行動英雄」32歲的古爾齊耶夫（Zaour Gurtziev）。
綜合《莫斯科時報》等外媒報導，根據斯塔夫羅波爾州州長弗拉基米羅夫（Vladimir Vladimirov）在Telegram上的說法，爆炸發生在契可夫街一處住宅前，從現場監視器畫面可見，一名男子走近古爾齊耶夫後不久便發生巨大爆炸。消息來源指出，疑似襲擊者為29歲男子潘科夫（Nikita Penkov），他引爆身上綁有的爆裂物，造成2人當場喪命。
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潘科夫長期租住在古爾齊耶夫所住大樓的7樓，生前曾在警界服役，專責警用犬訓練，私下熱愛音樂與刺青。潘科夫友人表示，他對政治及烏克蘭戰事並無興趣，懷疑此次事件為意外捲入。
案發後警方已對其住處進行搜索。當地有媒體引述消息人士指出，潘科夫手持手榴彈與古爾齊耶夫接觸時突然爆炸；也有媒體稱兩人當時疑似在戶外飲酒，「其中一人攜帶手榴彈並不慎引爆」，目前是否涉及恐怖攻擊仍在調查中。
弗拉基米羅夫指出，當局正朝多個方向偵辦，「不排除這是由來自烏克蘭的納粹分子參與的恐怖行動。」此案已引發俄羅斯國家安全單位高度關注。
俄羅斯聯邦調查委員會（СК）已根據「以危害公共安全方式謀殺兩人」與「非法持有爆裂物」兩項罪名立案偵辦，調查工作由委員會主席巴斯特雷金（Alexander Bastrykin）親自督辦。
古爾齊耶夫去年9月才剛被任命為斯塔夫羅波爾第一副市長，據稱是「SVO（特別軍事行動）」老兵再培訓計畫《英雄時代》的受訓官員之一。更早前，他曾擔任俄羅斯空軍戰鬥指揮中心負責人，並在烏克蘭戰事中領導馬里烏波爾空襲行動。當局曾稱，他在導彈精準打擊技術上貢獻重大，顯著提升俄軍打擊效率。
目前，爆炸案相關細節仍待進一步釐清，事件持續受到關注。
Zaur Gurtsiyev, a scumbag who took part in the genocide and occupation of Mariupol, was blown to pieces in Russian Stavropol.— Victoria （@victoriaslog） May 29, 2025
Every last one of these parasites will be hunted down and wiped out. pic.twitter.com/dbMtcnbhhl