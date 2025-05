影像曝光！曾領導空襲烏國 俄「戰爭英雄」遭自殺攻擊身亡

2025/05/30 12:27

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯南部城市斯塔夫羅波爾(Stavropol)29日凌晨發生一起震驚全國的爆炸事件,造成2人死亡。據官方消息證實,其中一名死者為斯塔夫羅波爾市副市長、曾主導俄軍在烏克蘭戰事中空襲馬里烏波爾的「特別軍事行動英雄」32歲的古爾齊耶夫(Zaour Gurtziev)。

綜合《莫斯科時報》等外媒報導,根據斯塔夫羅波爾州州長弗拉基米羅夫(Vladimir Vladimirov)在Telegram上的說法,爆炸發生在契可夫街一處住宅前,從現場監視器畫面可見,一名男子走近古爾齊耶夫後不久便發生巨大爆炸。消息來源指出,疑似襲擊者為29歲男子潘科夫(Nikita Penkov),他引爆身上綁有的爆裂物,造成2人當場喪命。

潘科夫長期租住在古爾齊耶夫所住大樓的7樓,生前曾在警界服役,專責警用犬訓練,私下熱愛音樂與刺青。潘科夫友人表示,他對政治及烏克蘭戰事並無興趣,懷疑此次事件為意外捲入。

案發後警方已對其住處進行搜索。當地有媒體引述消息人士指出,潘科夫手持手榴彈與古爾齊耶夫接觸時突然爆炸;也有媒體稱兩人當時疑似在戶外飲酒,「其中一人攜帶手榴彈並不慎引爆」,目前是否涉及恐怖攻擊仍在調查中。

弗拉基米羅夫指出,當局正朝多個方向偵辦,「不排除這是由來自烏克蘭的納粹分子參與的恐怖行動。」此案已引發俄羅斯國家安全單位高度關注。

俄羅斯聯邦調查委員會(СК)已根據「以危害公共安全方式謀殺兩人」與「非法持有爆裂物」兩項罪名立案偵辦,調查工作由委員會主席巴斯特雷金(Alexander Bastrykin)親自督辦。

古爾齊耶夫去年9月才剛被任命為斯塔夫羅波爾第一副市長,據稱是「SVO(特別軍事行動)」老兵再培訓計畫《英雄時代》的受訓官員之一。更早前,他曾擔任俄羅斯空軍戰鬥指揮中心負責人,並在烏克蘭戰事中領導馬里烏波爾空襲行動。當局曾稱,他在導彈精準打擊技術上貢獻重大,顯著提升俄軍打擊效率。

目前,爆炸案相關細節仍待進一步釐清,事件持續受到關注。

Zaur Gurtsiyev, a scumbag who took part in the genocide and occupation of Mariupol, was blown to pieces in Russian Stavropol.



Every last one of these parasites will be hunted down and wiped out. pic.twitter.com/dbMtcnbhhl