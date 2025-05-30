荷蘭哈瑞寶小熊軟糖「快樂可樂」口味疑大麻污染 急召回下架

德國知名糖果品牌哈瑞寶（Haribo）近日在荷蘭陷入食品安全風波，當地數名消費者食用該公司推出的「快樂可樂（Happy Cola F!ZZ）」可樂口味軟糖後出現頭暈等不適症狀，經警方檢測後，確認部分產品遭大麻污染。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透資料照）

2025/05/30 10:49

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕德國知名糖果品牌哈瑞寶（Haribo）近日在荷蘭陷入食品安全風波，當地數名消費者食用該公司推出的「快樂可樂（Happy Cola F!ZZ）」可樂口味軟糖後出現頭暈等不適症狀，經警方檢測後，確認部分產品遭大麻污染。

綜合外媒報導，荷蘭食品與消費品安全局（NVWA）報告提及，有些消費者食用哈瑞寶小熊軟糖「快樂可樂（Happy Cola F!ZZ）」可樂口味軟糖後感到身體頭暈，其中包括有個家庭的多名成員；當地警方指出，有名家長發現孩子食用該款軟糖後出現不適，於是將一包軟糖帶到醫院，經檢測發現軟糖中含有大麻。

請繼續往下閱讀...

警方補充，目前疑似受污染的為1公斤包裝、有效日期為2026年1月的軟糖，生產批號為「L341-4002307906」。NVWA提醒消費者「切勿食用這些糖果」，並呼籲立即停止食用該批產品。

哈瑞寶公司表示，正與當地警方合作釐清污染來源，NVWA已發現至少3包產品檢出含有大麻，目前僅在荷蘭境內發現此問題，其他地區（包括美國）並未受到影響。為審慎起見，該公司已在荷蘭全國範圍內主動召回所有相同品項產品，所有退回的商品將全額退款。「消費者的安全是我們的首要考量，對此事件我們非常重視，因此決定在荷蘭啟動全面召回行動」。

據悉，目前尚不清楚有多少人因食用這批受污染的糖果而感到身體不適，有關官員指出，哈瑞寶的其他糖果都沒有出現問題。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

德國知名糖果品牌哈瑞寶近日在荷蘭陷入食品安全風波，當地數名消費者食用該公司推出的「快樂可樂（Happy Cola F!ZZ）」可樂口味軟糖後出現頭暈等不適症狀，經警方檢測後，確認部分產品遭大麻污染。（圖擷取自HARIBO官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法