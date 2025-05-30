DeepSeek不到半年乏人問津 矢板明夫：中國「大外宣」露出真相

中國DeepSeek今年初橫空出世，一度引發國際熱議。（路透）

2025/05/30 00:42

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國AI語言模型「DeepSeek」，今年初橫空出世一度引發國際熱議，然而才過4個多月，DeepSeek已乏人問津。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，這就是中國的「大外宣」，投入大量金錢在短時間內瘋狂宣傳塑造假像，但堅持不了多久就被打回原形！

矢板明夫29日深夜有感而發於臉書發文，「有句俗話說，『只有當潮水褪去時，才能知道誰在裸泳（沒穿褲子）』。今年春節前後，中國的AI人工智慧軟體Deepseek引起了全球的關注，導致美國華爾街的高科技股一跌再跌。台灣的許多親中人士也在電視上大談特談，說中國科技已經實現『彎道超車』，與美國拉開了距離。他們聲稱Deepseek又便宜又實用，說『輝達的時代已經結束了』。」

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他接著說：「四個月過去了。我剛看到一份統計資料，發現Deepseek在全球範圍內已經無人問津，而ChatGPT的用戶則增長到了8億。那些之前信誓旦旦說Deepseek要挑戰美國AI的人，如今也都消失得無影無蹤。據說Deepseek除了準確度較低之外，只要涉及政治敏感話題就拒絕回答，說『讓我們換個話題吧！』現在那些親中疑美人士，轉而談起美中關稅大戰，說美國一定會輸，因為美國的商店裡已經沒有東西可賣了，消費者也在抱怨，而中國似乎受到的影響並不大。」

矢板明夫直言，「我們千萬不要被他們的這些言論迷惑。回顧過去這幾年，中國的三折疊華為手機、國產遊戲『黑悟空』，還有中國的動漫電影如《哪吒》等，剛出來的時候，中國媒體和台灣的在地協力者都極力宣傳，彷彿是一片榮景。我記得黑悟空推出時，有台灣知名網紅，還直播打遊戲畫面，稱讚這款遊戲怎麼好，說「台灣絕對做不出來」云云。然而沒過多久，就不再聽人提起黑悟空了……」

最後矢板明夫表示，「這就是中國的『大外宣』。投入大量金錢，在短時間內集中宣傳，造成了一時的假象，但堅持不了多久，就露出真相了。」

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