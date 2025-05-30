中國公安落荒而逃影片曝！廣西男當街抓狂持刀追砍

牆外瘋傳中國男子追砍公安的影片。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

2025/05/30 00:32

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕牆外近日瘋傳一段中國男子追砍2名公安影片，公安狀嚇得拔腿就跑，引發熱議。

旅義華僑作家李穎29日在X平台分享2段影片，據稱事發於28日晚間，廣西壯族自治區轄下柳州市一名男子赤裸上身，持刀在街上晃，公安獲報到場處理，男子突然抓狂揮刀追砍，最先到場的2名公安見狀落荒而逃，其中1人還持防暴盾牌。

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男子追上手持盾牌的公安，二話不說就狠狠朝他揮刀，公安舉起盾牌抵擋，馬上往反方向逃命。最後男子被趕來增援的公安合力制伏逮捕。目前尚不清楚整件事的起因為何，牆內也未見相關報導。

牆外網友紛紛說，「我要是警察我也跑，在中國領那麼一點錢，不值得賠命」、「匪兵戰鬥力可見一斑」、「這些警察就是中國共產黨的縮影，你只要比他狠，他們就會落荒而逃」、「獻忠瘋起來，警察都怕」。

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