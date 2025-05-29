台日觀光高峰論壇晚宴 日本首相石破茂拍電祝賀

台日觀光高峰論壇今年在日本鳥取縣舉行，29日歡迎晚宴，鳥取縣知事平井伸治（中）與駐日代表李逸洋（左7）、觀光署長周永暉（左6）、台灣觀光協會會長簡余晏（右6）等人共同以木槌敲開酒樽。（記者林翠儀攝）

2025/05/29 21:58

〔駐日特派員林翠儀／鳥取29日報導〕第16屆台日觀光高峰論壇今年由日本鳥取縣擔任東道主，該縣出身的日本首相石破茂以眾議員身分，在今晚的歡迎晚宴中拍電祝賀，期待藉由桃園與米子機場的定期航線開通，加深鳥取與台灣之間的友好交流。

台日觀光高峰論壇每年由台日兩國的城市輪流主辦，去年在高雄舉辦，今年由鳥取作東，峰會論壇將在30日登場，今晚歡迎晚宴，縣府將鳥取在地最具代表性的美食，例如鳥取和牛、松葉蟹、新鮮涮鯖魚及現撈鮪魚等端上桌。

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但真正高潮是現任首相石破茂、經濟再生相赤澤亮正及多名國會議員的祝詞，鳥取是石破與赤澤的地盤，兩人雖然很低調以「國會議員」身分拍電祝賀，但一切盡在不言中，尤其日美目前正在緊鑼密鼓進行關稅協商，石破與日方的主談代表赤澤目前正忙得焦頭爛額，兩人親自拍電祝賀，也代表他們對這場台日觀光盛會的重視程度。

台灣觀光協會會長簡余晏透露，去年在高雄舉辦的峰會，由於辦得非常出色，包括有煙火、火舞及道地的台灣美食，讓日方相當驚豔，承辦今年峰會的鳥取縣觀光局壓力非常大，該局負責人說雖然經費沒有台灣多，但今年一定要讓台灣來的賓客「終身難忘」。「首相牌」很可能就是鳥取縣的王牌之一。

簡余晏還說，非常感謝台灣虎航配合這次峰會，將桃園與米子機場定期航線的首航，安排在29日舉行，她表示，為了協調此事，費了一番工夫。

另外，承辦明年峰會的苗栗縣，這次也派了副縣長邱俐俐出席本屆峰會，至於苗栗將打出哪張觀光王牌？簡余晏語帶玄機地說出了4個關鍵字「粉紅超跑」。粉紅超跑就是5月間吸引數十萬名信徒簇擁的白沙屯媽祖進香活動。

30日登場的高峰論壇是台日兩國重要的觀光交流平台，今年由簡余晏與日本觀光振興協會會長菰田正信共同擔任會議主席。台方代表團由縣市政府、旅行社、飯店與航空公司等76位業者代表出席，日方則有119位，雙方共195位觀光領域重要代表與會。

本屆以「台日觀光新篇章：邁向深化交流」為主題，討論地方引客、誘客措施、觀光軟實力、高附加價值推廣內容、促進外遊措施、年輕族群海外旅行等議題。盼持續深化產業交流，創造台日旅客持續互訪動力。

對於虎航在日本開拓22個航點，交通部觀光署署長周永暉表示，透過直航可以讓更多日本人更方便訪台，台灣遊客也不用轉機，是相當便利的方式，後疫情時代，廉航的復甦是觀光主管單位最期待的事情之一，台灣的廉航展現了優質的成長。

周永暉也提到目前正在進行郵輪的推動，希望能夠倍數成長，如果能夠搭配「fly cruise」（飛航郵輪），就是一趟飛機一趟郵輪，可以增加更多的體驗，這也是觀光署目前推動的重點，將會與日本加強合作。

台日觀光高峰論壇歡迎晚宴，東道主鳥取縣推出在地美食松葉蟹以饗賓客。（記者林翠儀攝）

台日觀光高峰論壇歡迎晚宴，鳥取縣米子市太鼓隊表演。（記者林翠儀攝）

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