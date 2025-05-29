防太空撞擊！中國「天宮太空站」研發機器人推離系統

中國科學院國家太空科學中心研究員孫志斌透露，天宮太空站正研發自我防衛系統。示意圖。

2025/05/29 21:54

〔編譯林家宇／綜合報導〕南華早報29日報導，中國科學院國家太空科學中心研究員孫志斌透露，中國的天宮太空站正在研發自我防衛系統，利用小型機器人推離迫近的不明物體。

孫志斌27日以「中國空間站技術成就與未來發展」為題，在南京理工大學進行科普講座。過程中談到，當局正在研發能夠攔截、推離可疑太空船的快速應對太空防衛系統。

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孫志斌說明，假如有不明物體接近天宮太空站或其他關鍵太空基礎設施，系統能夠派出一具小型機械人推進器，附著並推離目標物至安全距離。

孫志斌在回答觀眾提問時表示，有時另一些太空船會刻意逼近，也許只是想稍作觀察，但仍可能對行動產生干擾。在這樣的案例中，會先試著分析對方的意圖，接著選擇如何應對，包括迴避、調整軌道或釋放小型機器人改變目標方向。

近年民間航太產業蓬勃發展，尤其是全球首富馬斯克創立的「SpaceX」，持續在太空廣泛部署「星鏈」衛星，使得近地軌道更加擁擠、繁忙，增加了意外接觸、碰撞事故機率。

報導提到，美國「國防高等研究計劃署」（DARPA）也在研發類似防衛科技。一項進行中，目標是建造具偵測、修復地球靜止軌道（GEO）衛星能力的機器系統計畫，可能經改造後操控其他太空船。

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