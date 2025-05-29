巫醫稱女兒「眼膚」被相中！南非母賣掉6歲女 偕同夥遭判終身監禁

南非婦女凱莉·史密斯因販賣女兒被判終身監禁。（美聯社）

2025/05/29 23:31

〔編譯陳成良／綜合報導〕南非一名狠心母親及其兩名同夥，因販賣該名母親當時年僅6歲的女兒，5月29日遭法院重判終身監禁。這起駭人聽聞的案件自去年女童失蹤以來，便引起南非全國高度關注。

《路透》報導，被告凱莉·史密斯（Kelly Smith）、其男友賈昆·阿波利斯（Jacquen Appollis）以及他們的朋友史蒂文諾·范·萊恩（Steveno Van Rhyn），因涉及女童喬什琳·史密斯（Joshlin Smith）的綁架與人口販運案而被定罪。喬什琳去年在南非西開普省一個小鎮神秘失蹤。

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在這場震驚全國的審判中，一名證人作證指出，凱莉曾向她透露，已將女兒以2萬南非蘭特（約新台3萬2820元）的價格賣給一名「桑戈馬」（sangoma，即南非傳統巫醫），並提及對方看上女童的「眼睛和皮膚」。

儘管警方已進行大規模搜索，但失蹤女童至今仍下落不明。

高等法院法官伊拉斯謨（Nathan Erasmus）在29日宣判時表示，凱莉、阿波利斯及范·萊恩三人皆為吸毒者的事實，並不能作為他們犯行的藉口。伊拉斯謨法官強調：「我找不到任何可以減輕刑責、讓他們獲得比我所能施加最嚴厲懲罰更輕判決的理由。」

除了人口販運罪的終身監禁判決外，這三名被告也因綁架罪名各被判處10年有期徒刑。

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