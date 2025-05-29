主動出擊！ 英將設新作戰部門 強化對中、俄網路攻擊戰力

英國國防大臣希利。（路透檔案照）

2025/05/29 20:51

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國國防部將斥資超過10億英鎊，新設「網路與電磁司令部（Cyber and Electromagnetic Command）」，打造即時連結各軍種武器系統的「擊殺網」和駭客攻擊團隊，提高對中國、俄羅斯等敵意國家的攻擊性網路行動能力。

英國《電訊報》29日報導，英國國防部將透過設立新的網路作戰部門，賦予武裝部隊更多網路戰力，來針對像普廷（Vladimir Putin）領導下的俄羅斯這類敵意國家。國防大臣希利（John Healey）預計在6月2日發表政府「戰略防禦評估（Strategic Defence Review）」報告中，為網路防禦制定「新標準」。

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希利28日視察位於科伸姆鎮（Corsham）的英國軍方網路資通總部，被問到國防部是否在增加這些戰力，來打擊像中國、俄羅斯這樣的敵對國家，希利說，「是的，新網路司令部是要減少疊床架屋、設立新標準，賦予防禦與進攻兼備的網戰力量」。

這是迄今英國大臣級官員，最明確確認，英國除了捍衛自身利益不受外國網路攻擊，也將進行攻擊性駭客行動。希利說，「我們每天都受到攻擊、日益升高的攻擊」、「鍵盤已經成為一種戰爭武器」。

新設的「網路與電磁司令部」將負責監督斥資超過10億英鎊資金，升級執行鎖定攻擊的「數位目標鎖定網（Digital Targeting Web）」系統。該系統又被稱為「擊殺網（kill web）」，規劃2027年投入使用，利用人工智慧技術和新軟體，強化各軍種武器系統之間的即時連結，以利加速決策和發動攻擊。

例如透過在船艦或太空中的感測器辨識出威脅，然後動用F-35戰機、無人機或者網路攻擊行動瓦解該威脅。此外，也可利用軍方在電磁戰的專長，癱瘓敵方指揮控制鏈、干擾其無人機或飛彈訊號，以及攔截敵方通訊等。

俄羅斯、中國以及伊朗、北韓等敵意國家，都被視為利用駭客進行情報刺探、竊密，旨在駭入敏感網路資訊，或者進行網路勒索攻擊。過去兩年來，英國國防部遭到包括中、俄等敵意國家的網路攻擊次數高達9萬次，是2023年的兩倍。

希利說，烏俄戰爭已經證明，贏得戰爭者，將不僅是在訓練、裝備上更精良，而且也須具備更好的聯網能力、在科技創新上超前敵人，「我們新的網路司令部正是要令我們具備這樣的能力」。

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