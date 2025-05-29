小馬可仕硬起來！菲律賓擴建海軍基地 擴大南海國防縱深

律賓總統小馬可仕5月20日在蘇比克灣海軍基地出席海軍127週年慶典，並主持新購「馬爾瓦號」飛彈護衛艦成軍儀式。（圖取自菲國國防部專頁）

2025/05/29 20:41

〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓正加速其海軍現代化進程，計畫在關鍵的蘇比克灣及南部民答那峨島增設並擴建海軍基地。此舉被視為馬尼拉當局在南海動盪局勢下，擴大防衛縱深、力抗中國壓力的關鍵一步，同時也透露出其發展本土造船與後勤能力，逐步降低對外國軍備依賴的長遠考量。

香港《南華早報》報導，菲律賓總統小馬可仕20日在海軍建軍127週年慶典上宣示，其政府正「積極投資於反應迅速且符合時代需求的資產與系統」。此系列舉措隸屬於菲軍名為「地平線3」（Horizon 3）的長期現代化計畫。小馬可仕確認，鄰近蘇比克灣灣口的納巴桑海軍站（Naval Station Nabasan）將進行擴建，海軍部署亦將延伸至附近的格蘭德島（Grande Island）與奇基塔島（Chiquita Island）。蘇比克灣曾為美軍重要基地，美軍撤離後，此地仍是菲美兩軍重要的後勤支援樞紐。

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近期中菲在南海的緊張情勢尤為突出。菲律賓外交部發言人達沙29日罕見發表強硬聲明，駁斥中國對南沙群島擁有主權的說法，並強調中國無權干涉菲國在南海的合法活動。此番表態的背景是中菲船隻近期在爭議海域再次發生對峙，據報中國海警船曾對菲律賓船隻使用水砲。

小馬可仕強調，現代化核心在於提升海軍專業技能與後勤維護能力。除蘇比克灣外，民答那峨島東米薩米斯省（Misamis Oriental）也將建立新海軍支援基地，以分擔甲美地（Cavite）基地的壓力。

專家分析指出，菲國新海軍基地建設旨在強化領土防衛、滿足新艦停泊需求（如四月接收的韓製「馬爾瓦號」飛彈護衛艦），並解決艦隊擴張後的後勤瓶頸，同時提升本土維修能力以減少對外依賴。此觀點獲菲國智庫「國際發展與安全合作組織」（IDSC）主任卡貝薩（Chester Cabalza）及前海軍分析師帕拉達（Vincent Kyle Parada）等專家認同。

論及蘇比克灣與美軍「強化防務合作協議」（EDCA）的關聯，分析認為菲國新基地仍可容納美軍，但帕拉達提醒須警惕重蹈昔日美軍基地社會問題的覆轍；卡貝薩則強調，蘇比克灣對捍衛菲國在西菲律賓海（南海一部分）的利益至關重要；民答那峨島新基地則有助因應南部邊境（含蘇祿-蘇拉威西海 ）安全挑戰及水下威脅。

菲律賓計畫在蘇比克灣的前美國海軍航空站舊址，建立新的前進作戰基地，以強化在南海的空中監視和力量投射能力。（法新社檔案照）

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