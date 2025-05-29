停徵時限曝光！美聯邦法院封殺川普關稅 白宮發聲了

美國總統川普對全球祭出對等關稅，被國際貿易法院裁定逾越職權。（美聯社）

2025/05/29 20:32

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕設於紐約曼哈頓的美國國際貿易法院（The Court of International Trade，前身為美國海關法院），近日宣告總統川普4月初對全球上百個國家徵收的「對等關稅」違法，超出美國總統職權範圍，予以封殺。對此，川普政府已提出上訴，白宮也發聲表達強烈不滿，表示將極盡所能來處理這場危機。

川普今年4月2日對全球揮出關稅大刀，引發國際金融市場動盪不安。川普對世界發動貿易戰，援引的是1977年制定的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），根據該法，美國總統可以因為「任何造成美國家安全、外交政策或者經濟隱憂的外來威脅」，自行認定緊急狀態，進行調查、管制或限制與特定國家的外匯交易、透過金融機構進行涉及該國利益的信貸移轉，或支付及輸入或輸出外幣和證券、凍結與特定國家，或該國人民有關的財產權等權力。

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而川普宣稱，美國與外國出現嚴重貿易逆差是國家緊急狀態，宣布對所有進口產品徵收至少10%的全面關稅，對美貿易逆差尤其大的國家徵收更高的關稅。在過去的歷史上，IEEPA主要被用於對美國敵國實施制裁或凍結其資產，川普是首名利用該法徵收關稅的美國總統。

不過就在昨天，美國國際貿易法院表示，美國憲法賦予國會監管和其他國家貿易的專屬權力，而總統為保護美國經濟所採取的緊急行動權力，並不能凌駕於此權力（憲法）之上，意即川普逾越職權，無權援引IEEPA，他對全球發動的貿易戰均屬非法。雖然目前川普政府為了與各國談判，大部分關稅處於暫停徵收狀態，目前尚不清楚具體會在什麼時間和如何實際停徵對等關稅，但法院給行政部門最多10天時間停止相關徵稅程序。

該裁決出爐後數分鐘，川普政府就提出上訴。白宮副發言人德賽（Kush Desai）發聲明表達強烈不滿，宣稱美國與其他國家不公平的貿易關係確實構成國家緊急狀態，「它正摧毀美國社會，使我們的勞工落後、國防工業基礎被削弱，不應該由未經民選的法官，來決定如何妥善處理國家緊急狀態」。德賽還強調，川普政府將「一切行政權力因應這場危機」。

前美國海關及邊境保衛局（CBP）高官倫納德（John Leonard）向《BBC》表示，如果川普政府上訴失敗，CBP將會對有關官員發出指示，正式封殺對等關稅，雖然更高級別的法院，可能會推翻國際貿易法院的裁決，但若上級法院也支持，那麼已經繳納新關稅的企業將獲得「退款」。

瑞士財富管理公司SPI Management分析師伊尼斯（Stephen Innes）特別撰寫評論表示，目前市場反應顯示，部分投資人在得知該裁決後「鬆了一口氣」，貿易法院法官給出明確的訊息，即「橢圓形辦公室（美總統辦公室）不是什麼交易櫃台，憲法也不是一張空頭支票！」；英國財務公司「凱投宏觀」（Capital Economics）首席北美經濟學家阿什沃斯（Paul Ashworth）則直言，該裁決顯然打亂了川普政府在「90天內關稅暫停期」內迅速達成貿易協議的努力，各國都在關注接下來的發展。

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