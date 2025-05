教15歲女兒學開車成悲劇！車子撞破護欄墜崖 父女天人永隔

2025/05/29 23:59

〔即時新聞/綜合報導〕美國加州橘郡拉古納海灘(Laguna Beach)發生令人心碎的車禍,64歲父親陪15歲女兒學開車,女兒疑誤踩油門,車輛衝破停車場護欄,從約12公尺高墜落下方公路,當場翻覆。父親不幸身亡,女兒則重傷送醫,所幸目前已脫離險境。

綜合外媒報導,事件發生於美西時間5月26日下午,地點在已關閉的超市上層停車場。年僅15歲的少女正持學習駕照,由父親波利托斯基(James Politoski)在副駕駛座指導她開車,竟造成慘劇,父女天人永隔。

初步調查,車子當時啟動準備離開停車位,車子瞬間加速撞破木圍欄,從約40英尺(約12公尺)高停車場邊坡墜落南岸公路(South Coast Highway),四輪朝天損毀嚴重。

警方趕抵現場時,波利托斯基不幸身亡;女兒傷勢嚴重,送往醫院搶救,情況穩定、已無生命危險。

