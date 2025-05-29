教15歲女兒學開車成悲劇！車子撞破護欄墜崖 父女天人永隔

車輛墜崖翻覆南岸公路，四輪朝天。（圖翻攝自X@RoosterGM）

2025/05/29 23:59

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州橘郡拉古納海灘（Laguna Beach）發生令人心碎的車禍，64歲父親陪15歲女兒學開車，女兒疑誤踩油門，車輛衝破停車場護欄，從約12公尺高墜落下方公路，當場翻覆。父親不幸身亡，女兒則重傷送醫，所幸目前已脫離險境。

綜合外媒報導，事件發生於美西時間5月26日下午，地點在已關閉的超市上層停車場。年僅15歲的少女正持學習駕照，由父親波利托斯基（James Politoski）在副駕駛座指導她開車，竟造成慘劇，父女天人永隔。

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初步調查，車子當時啟動準備離開停車位，車子瞬間加速撞破木圍欄，從約40英尺（約12公尺）高停車場邊坡墜落南岸公路（South Coast Highway），四輪朝天損毀嚴重。

警方趕抵現場時，波利托斯基不幸身亡；女兒傷勢嚴重，送往醫院搶救，情況穩定、已無生命危險。

????????⚠️????Heartbreaking crash in Laguna Beach. A 64-year-old father, James Politoski, tragically died while teaching his 15-year-old daughter to drive near Coast Highway. The teen, a permit holder, lost control, breaching a fence barrier before plunging 40 feet down an embankment.… pic.twitter.com/MmMTnaHf13 — GoodMorningRooster （@RoosterGM） May 28, 2025

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