為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    教15歲女兒學開車成悲劇！車子撞破護欄墜崖 父女天人永隔

    車輛墜崖翻覆南岸公路，四輪朝天。（圖翻攝自X@RoosterGM）

    車輛墜崖翻覆南岸公路，四輪朝天。（圖翻攝自X@RoosterGM）

    2025/05/29 23:59

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州橘郡拉古納海灘（Laguna Beach）發生令人心碎的車禍，64歲父親陪15歲女兒學開車，女兒疑誤踩油門，車輛衝破停車場護欄，從約12公尺高墜落下方公路，當場翻覆。父親不幸身亡，女兒則重傷送醫，所幸目前已脫離險境。

    綜合外媒報導，事件發生於美西時間5月26日下午，地點在已關閉的超市上層停車場。年僅15歲的少女正持學習駕照，由父親波利托斯基（James Politoski）在副駕駛座指導她開車，竟造成慘劇，父女天人永隔。

    初步調查，車子當時啟動準備離開停車位，車子瞬間加速撞破木圍欄，從約40英尺（約12公尺）高停車場邊坡墜落南岸公路（South Coast Highway），四輪朝天損毀嚴重。

    警方趕抵現場時，波利托斯基不幸身亡；女兒傷勢嚴重，送往醫院搶救，情況穩定、已無生命危險。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播