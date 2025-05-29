「維多利亞的秘密」驚爆駭客勒索！官網無預警關閉股價重挫

「維多利亞的秘密」驚傳重大資安事件，官方透過官網發布聲明。（圖翻攝自Victoria's Secret官網）

2025/05/29 19:38

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國最大連鎖女性內衣零售店「維多利亞的秘密」（Victoria's Secret）驚傳重大資安事件，該公司疑遭遇駭客網攻勒索，官網無預警關閉，點擊網站可以看到官方發出聲明證實此事。

「維多利亞的秘密」的官方網站，已知從本月26日起無預警關閉至今，點擊官網後只能看到一則聲明：「敬愛的顧客們，我們發現並且正在採取措施解決一起『安全事件』。為安全起見，我們已關閉網站和部分店內服務。我們的團隊正在盡全力讓相關營運作業全面恢復。感謝您在此期間的耐心與體諒，這段期間我們的實體店和旗下『PINK store』會繼續營業，並期待為您提供服務。」

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據悉，「維多利亞的秘密」是遭駭客網攻勒索。美媒《CNN》表示，對於「維多利亞的秘密」這種規模的公司來說，發生如此長時間的全站中斷是很罕見的事，儘管實體店面仍在營業，但網購收入對他們來說至關重要，去年該品牌光是靠線上購物，就實現20億美元（逾新台幣597億）的淨銷售額，約佔其年銷售額的三分之一。

今次資安事件發生後，由於官方至今沒有給出解決問題的具體時間，也沒有說明受害嚴重程度，造成投資者不安，「維多利亞的秘密」近日股價重挫，甚至一度暴跌10%。

圖為「維多利亞的秘密」在上海的實體店面。（法新社檔案照）

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