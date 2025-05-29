為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「維多利亞的秘密」驚爆駭客勒索！官網無預警關閉股價重挫

    「維多利亞的秘密」驚傳重大資安事件，官方透過官網發布聲明。（圖翻攝自Victoria's Secret官網）

    「維多利亞的秘密」驚傳重大資安事件，官方透過官網發布聲明。（圖翻攝自Victoria's Secret官網）

    2025/05/29 19:38

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國最大連鎖女性內衣零售店「維多利亞的秘密」（Victoria's Secret）驚傳重大資安事件，該公司疑遭遇駭客網攻勒索，官網無預警關閉，點擊網站可以看到官方發出聲明證實此事。

    「維多利亞的秘密」的官方網站，已知從本月26日起無預警關閉至今，點擊官網後只能看到一則聲明：「敬愛的顧客們，我們發現並且正在採取措施解決一起『安全事件』。為安全起見，我們已關閉網站和部分店內服務。我們的團隊正在盡全力讓相關營運作業全面恢復。感謝您在此期間的耐心與體諒，這段期間我們的實體店和旗下『PINK store』會繼續營業，並期待為您提供服務。」

    據悉，「維多利亞的秘密」是遭駭客網攻勒索。美媒《CNN》表示，對於「維多利亞的秘密」這種規模的公司來說，發生如此長時間的全站中斷是很罕見的事，儘管實體店面仍在營業，但網購收入對他們來說至關重要，去年該品牌光是靠線上購物，就實現20億美元（逾新台幣597億）的淨銷售額，約佔其年銷售額的三分之一。

    今次資安事件發生後，由於官方至今沒有給出解決問題的具體時間，也沒有說明受害嚴重程度，造成投資者不安，「維多利亞的秘密」近日股價重挫，甚至一度暴跌10%。

    圖為「維多利亞的秘密」在上海的實體店面。（法新社檔案照）

    圖為「維多利亞的秘密」在上海的實體店面。（法新社檔案照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播