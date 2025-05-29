中共中央軍委苗華被拔全國人大代表 公報點明「涉嚴重違紀違法」

中共中央軍委委員苗華遭停職調查，因「涉嫌嚴重違紀違法」被罷免全國人大代表職務。（美聯檔案照）

2025/05/29 20:52

〔中央社〕香港明報報導，中國人大網近日公布2025年第3號全國人大常委會公報提到，先前被指「涉及嚴重違紀」而遭停職檢查的中共中央軍委委員苗華，因「涉嫌嚴重違紀違法」被罷免全國人大代表職務。

這是中國官方首度明確提到苗華涉嫌「違法」，也就是違反中國相關法律。報導指出，這意味著苗華可能無法逃過牢獄之災。但截至目前為止，苗華在中國國防部的官網上，仍列名中共中央軍委委員。

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在此之前，中國國防部發言人吳謙是在2024年11月28日宣布，苗華「涉及嚴重違紀」，經黨中央研究決定對其停職檢查，而「違紀」是指違反中共的內部紀律。

這項公報提到，苗華因「涉嫌嚴重違紀違法」，中共中央軍委政治工作部3月14日召開軍人代表大會，決定罷免其第14屆全國人大代表職務。

目前在中國國防部官網對中共中央軍委委員的介紹中，苗華仍有列名，但苗華、劉振立、張升民等3名軍委委員的頭像已被刪除，只有軍委主席習近平及副主席張又俠、何衛東等3人的頭像被保留。但這6人原本可點閱的相關動態，目前均已被刪除。

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