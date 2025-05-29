研究發現貓咪能辨識飼主氣味 靠右鼻才有辦法原因曝光

法國一隻被收養的浪貓。（美聯社）

2025/05/29 18:29

〔編譯管淑平／綜合報導〕東京農業大學研究發現，家貓能夠區分飼主和陌生人的氣味，實驗顯示，家貓對含有陌生人氣味的試管，明顯會花更多時間嗅聞、探究，而且主要用右邊鼻孔聞。這項發現顯示，貓咪能夠根據氣味，辨識牠們熟悉或不熟悉的人類，但是，尚無法斷定牠們能根據氣味辨別特定個人。

《紐約時報》、《英國廣播公司新聞網（BBC News）》報導，貓咪會利用牠們強烈的嗅覺，辨識、以及和其他貓咪溝通，這一點已經眾所周知；之前有關貓咪辨識人類的研究，發現貓能夠辨識不同的聲音、人類的眼神來尋找食物，並且會透過氣味察覺人類情緒狀態，來改變自己的行為。但是尚未有研究探究牠們是否也能運用嗅覺區分人類。

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東京農業大學研究人員找來30隻家貓做實驗，讓牠們聞含有飼主或者陌生人氣味，以及乾淨棉花棒之試管；氣味採集方式是由飼主，或者與飼主同性別、但是未曾與受試貓咪見過面也沒養貓的陌生人，用棉花棒摩擦腋下、耳後和腳趾間。實驗是在貓咪家中，牠們感到舒適的環境中進行。

結果發現，相較於含有飼主氣味或者乾淨棉棒的試管，貓咪在有陌生人氣味的試管，明顯花更多時間嗅聞，這意味著牠們能夠區分熟悉和不熟悉人類的氣味。研究人員指出，貓咪幼年時也會有對未知的刺激，嗅聞較長時間的現象：剛斷奶的小貓嗅聞陌生母貓的時間，比聞牠們自己媽媽的時間還久。

這份研究28日在《公共科學圖書館：綜合（PLOS ONE）》期刊發表報告指出，分析實驗過程影片觀察到，不管含有陌生人氣味的試管排列位置，貓咪聞陌生氣味時，主要都用右邊的鼻孔，這與過去對狗狗等其他動物的研究呼應，這些動物探索陌生味道時，也偏好使用右邊鼻孔。

報告作者之一、東京農大動物科學系教授內山秀彥（Hidehiko Uchiyama）說，「左邊鼻孔用來聞熟悉氣味，右邊的聞新的、需要警覺的氣味，這或許與腦部運作有關，可能右腦主要處理引起情緒緊張的氣味」。

不過，研究人員謹慎地表示，不能就因此斷定，貓咪能夠透過氣味辨識特定的人，研究也未證明嗅聞氣味時右腦啟動運作。

未參與研究的賓州大學獸醫學院動物行為學副教授席拉庫薩（Carlo Siracusa）說，儘管這項發現或許似乎是常識，但你需要用科學證明，這類研究可使人類更了解貓咪行為，將有助於提供貓咪更好的照顧。

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