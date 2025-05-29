剪毛剪成「憤怒狗神」！狗狗造型翻車怒瞪網笑翻

路易剪完毛「判若兩狗」，怒瞪照爆紅全網。（翻攝自TikTok @maddiehilaski）

2025/05/29 23:48

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國印第安那州有隻卡瓦波犬到美容院例行修剪毛髮，沒想到竟被剃成「光頭狗」，一臉哀怨模樣讓飼主梅迪．希拉斯基（Maddie Hilaski）當場傻眼，影片上傳TikTok，在全球網友間掀起爆笑熱潮。

根據《Newsweek》報導，這隻名叫路易（Louie）的4歲狗狗，剪毛前還是毛茸茸、萌度爆表，美容後卻「成了另一隻狗」。梅迪透露，當天有新美容師接待，對方詢問是否照舊修剪？她也沒多想就點頭同意。未料，等男友帶狗回家，傳來的第一句話竟是：「牠看起來超不爽」。

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實際見到愛犬的模樣後，梅迪整個人傻住，「我真的認不出來這是我家狗」，原本鬆軟的灰色毛髮被修剪到貼近皮膚，加上路易滿臉不悅的表情，讓牠看起來像剛經歷什麼人生巨變。她忍不住為牠拍下怒瞪照，寫下：「連路易自己都知道剪壞了。」

這段對比影片上傳TikTok後迅速爆紅，短短幾天吸引超過2700萬次觀看、570萬人按讚，留言區也成為笑點集中地。不少網友打趣說，「牠正在策畫報仇」、「牠跟你一樣困惑」，甚至微軟官方帳號也來湊熱鬧，「404錯誤：找不到原狗」。

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