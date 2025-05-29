美國將撤銷「中國學生」簽證 中網嚇壞：冷戰已經來臨

美國政府擬撤銷中國學生簽證，引起眾多網友恐慌。示意圖。（法新社）

2025/05/29 23:58

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）28日宣布，美國將開始撤銷中國學生的簽證，包括與中國有聯繫或在科技、工程領域學習的學生，並加強審查對來自中國的簽證申請，反映美方對國家安全的日益關注。不過此舉卻讓中國網友擔心，「冷戰要繼續開始了？」、「中美雙方開始脫鉤？」

根據綜合外媒報導，除了與中國共產黨有聯繫的學生外，盧比歐指出，就讀科技、工程等「重要領域」的中國留學生也將面臨「簽證撤銷」。他表示，將與國土安全部合作推動此措施，並修訂審查標準，嚴格加強對來自中國與香港的簽證申請審核。不過相關細節尚未公布。

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隨著美中關係日益緊張，在美國留學的中國學生人數已從2019年約37萬人，下降至2024年約27.7萬人。這一趨勢源於中美之間持續升溫的緊張局勢，以及美國政府對部分中國學生加強審查所致。

貼文曝光後，引起中國網友熱議，「下一步是要關閉海關嗎？」、「要出去越來越難了」、「這就是冷戰2.0」、「留子們無端遭殃」、「估計暑假後會有近萬人突然失學，人生變成一團亂」、「壞了，各種二代提前回國搶資源了」、「說穿了就是不讓中國人學習先進的科學技術了」。

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