為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    被川普「禁外令」嚇壞了 哈佛爆外籍生轉學潮

    哈佛大學29日舉行全校畢業典禮，圖為應屆畢業生在校園拍照留念。（路透）

    哈佛大學29日舉行全校畢業典禮，圖為應屆畢業生在校園拍照留念。（路透）

    2025/05/29 17:48

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國常春藤名校哈佛大學的1名工作人員28日表示，由於遭到美國總統川普的政府禁止招收國際學生、現有外籍生也必須轉學，哈佛已收到大量就讀中的外籍生轉學到他校的請求。

    哈佛的移民服務主任馬丁（Maureen Martin）在向法庭提交的文件中寫道：「來詢問轉到其他學校的可能性的國際學生多到數不完。」

    儘管川普政府阻撓哈佛招收外籍生或學者的行動，目前已被法官暫時喊卡，但馬丁在法庭文件中說，川普的「禁外令」已令哈佛師生「極度恐懼、憂慮與困惑」，在校中的國際學生與學者對其身分與選擇的詢問，多到讓校方應接不暇。

    數據顯示，2024-25學年的哈佛入學生中，逾27%是外籍生。

    馬丁還寫道，許多國際學生與學者表示，為嚴重情緒困擾所苦，影響其心理健康與使之難以專注於課業；有些外籍生甚至不敢參加本週舉行的畢業典禮，或因擔心被拒再次入境美國而取消海外旅行計畫。

    除了外籍生，馬丁說，也有少數的來自美國本地的哈佛生對轉學「非常感興趣」，理由是他們不想在一所沒有國際學生的大學讀書。

    哈佛29日為2025年班的學生舉行全校畢業典禮。同日，法庭預定就川普針對哈佛的「禁外令」一案舉行聽審。

    馬丁說，在遭政府下達「禁外令」後，至少10名被哈佛率取的外國學生或學者，在申請簽證時遭拒，其中有些人的簽證甚至本已獲批准；儘管法官下令暫緩實施「禁外令」，但這些準哈佛人的簽證，並未因此被批准或恢復。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播