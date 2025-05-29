被川普「禁外令」嚇壞了 哈佛爆外籍生轉學潮

哈佛大學29日舉行全校畢業典禮，圖為應屆畢業生在校園拍照留念。（路透）

2025/05/29 17:48

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國常春藤名校哈佛大學的1名工作人員28日表示，由於遭到美國總統川普的政府禁止招收國際學生、現有外籍生也必須轉學，哈佛已收到大量就讀中的外籍生轉學到他校的請求。

哈佛的移民服務主任馬丁（Maureen Martin）在向法庭提交的文件中寫道：「來詢問轉到其他學校的可能性的國際學生多到數不完。」

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儘管川普政府阻撓哈佛招收外籍生或學者的行動，目前已被法官暫時喊卡，但馬丁在法庭文件中說，川普的「禁外令」已令哈佛師生「極度恐懼、憂慮與困惑」，在校中的國際學生與學者對其身分與選擇的詢問，多到讓校方應接不暇。

數據顯示，2024-25學年的哈佛入學生中，逾27%是外籍生。

馬丁還寫道，許多國際學生與學者表示，為嚴重情緒困擾所苦，影響其心理健康與使之難以專注於課業；有些外籍生甚至不敢參加本週舉行的畢業典禮，或因擔心被拒再次入境美國而取消海外旅行計畫。

除了外籍生，馬丁說，也有少數的來自美國本地的哈佛生對轉學「非常感興趣」，理由是他們不想在一所沒有國際學生的大學讀書。

哈佛29日為2025年班的學生舉行全校畢業典禮。同日，法庭預定就川普針對哈佛的「禁外令」一案舉行聽審。

馬丁說，在遭政府下達「禁外令」後，至少10名被哈佛率取的外國學生或學者，在申請簽證時遭拒，其中有些人的簽證甚至本已獲批准；儘管法官下令暫緩實施「禁外令」，但這些準哈佛人的簽證，並未因此被批准或恢復。

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