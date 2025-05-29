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    大狗見牠秒讓開！氣場超強「狗王」網路爆紅 主人受訪曝身世

    白狗「長毛」走出來，吵鬧的狗狗們瞬間安靜、散開，連體格比牠大上許多的大狗也低頭不敢直視。長毛只是走到鬧事狗狗面前，對方馬上安靜臣服。（擷取自IG@king_charlesdog）

    白狗「長毛」走出來，吵鬧的狗狗們瞬間安靜、散開，連體格比牠大上許多的大狗也低頭不敢直視。長毛只是走到鬧事狗狗面前，對方馬上安靜臣服。（擷取自IG@king_charlesdog）

    2025/05/29 21:43

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國有部短片近日掀起熱議，一群吵鬧的狗狗在一隻白狗走出來後瞬間安靜、散開，連體格比白狗大上許多的大狗也低頭不敢直視牠，而白狗只是走到鬧事狗狗面前，對方就馬上安靜臣服；網友紛紛稱牠是「狗王」，國外網友甚至幫牠取名「King Charles」。對此，狗王的主人也接受採訪介紹該狗的身世。

    中媒報導，這隻「狗王」名叫長毛。主人養了100隻狗的院子裡，有隻狗衝著其他狗隻呲牙裂嘴，整個院子吵吵鬧鬧，這時長毛突然出現，一聲沒發，狗群就紛紛退讓，連體型最大的黑狗看到長毛都嚇得縮起身子低頭。而鬧事的狗看到長毛後立刻趴下，被輕輕一按就順勢倒地臣服。而這段影片被搬運分享到IG，短短兩天就超過2000萬人觀看。不少網友都被牠一聲不吭就折服群狗的霸氣震懾。

    長毛的主人受訪說，長毛是隻正宗中華田園犬（土狗），長毛媽媽是他收養的流浪狗。長毛2021年出生，一出生就不和其他狗一起玩，一直跟著他。長大之後，長毛就找院子裡的大黑狗挑戰，打架打贏了，現在就幫忙維持狗場秩序。

    長毛主人說，他喜歡狗，長毛不是院子裡最大的狗，但很多比牠大隻的狗都是牠的小弟。狗為了爭領地經常會打架，如果打得兇了，他會阻止，但自從長毛成了狗王，牠就自行承擔起維持秩序的任務。

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